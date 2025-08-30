augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csodás látvány

1 órája

Holdfogyatkozás szeptember 7-én: így figyelheted meg a vérholdat

Címkék#holdfogyatkozás#vérhold#Hold

Szeptember elején különleges égi jelenségnek lehetünk tanúi: teljes holdfogyatkozás figyelhető meg hazánkból. A látványos vérhold hosszú ideig lesz látható, és ez lesz az egyik legkülönlegesebb holdfogyatkozás az utóbbi években.

Vaol.hu

Szeptember 7-én este teljes holdfogyatkozás figyelhető meg hazánkból, amikor a Hold a Föld árnyékába lép. A jelenség különlegessége, hogy szinte teljes egészében látható lesz Magyarországról, a Hold pedig vöröses árnyalatot ölt – ezt nevezzük vérholdnak vagy vörös holdnak. Ez az egyik leglátványosabb égi esemény, amelyet szabad szemmel is érdemes lesz megfigyelni.

Jövő vasárnap vérhold és holdfogyatkozás lesz látható hazánk egén
Jövő vasárnap vérhold és holdfogyatkozás lesz látható hazánk egén
Forrás: Hegyi Norbert

Mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon?

A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a fogyatkozás már holdkelte előtt megkezdődik, így az első szakaszokat nem láthatjuk. A Hold 19.18-kor kel fel, és 19.30-kor már belép a Föld teljes árnyékába. A látvány ekkor még alacsonyan, a horizont közelében lesz, ezért domborzat, épületek vagy fák takarhatják. A maximum 20.12-kor következik be, majd 22.55-kor ér véget a jelenség teljes hossza.

A teljes árnyékos szakasz 82 percig tart, vagyis bőven lesz idő gyönyörködni a látványban. Hazánk különösen szerencsés, mert ebből a térségből a teljes folyamat követhető. A teljes holdfogyatkozás Magyarországon legközelebb csak 2028-ban lesz ennyire hosszú és tisztán látható.

Vérhold 2025 – miért vörös a Hold?

A legtöbbeket az érdekel ilyenkor: miért vörös a Hold holdfogyatkozáskor és hogy mi a vérhold? A magyarázat a Föld légkörében rejlik. Amikor a Hold a Föld árnyékába kerül, a napfény a légkörön keresztül éri el a Hold felszínét. A rövidebb hullámhosszú kék fény szétszóródik, míg a hosszabb vörös hullámhossz átjut, ezért látjuk a Holdat mélyvörös árnyalatban. Ezt nevezzük vérhold jelenségnek.

A vérhold 2025 szeptemberében különösen látványos lesz, hiszen három és fél órán keresztül tart a folyamat, amelyből több mint másfél óra a teljes fázis.

Távcsöves bemutatók Vas megyében

Az érdeklődők nemcsak szabad szemmel, hanem távcsővel is követhetik a jelenséget.

  • Hegyhátsál – szeptember 7., 20 óra – Hegyháti Csillagvizsgáló: távcsöves bemutató a holdfogyatkozás és a vérhold megfigyelésére. Belépődíj: 2000 Ft, családoknak 5000 Ft. Jelentkezés: Horváth Tibor, +36 30 937 6283.

Szőce – szeptember 7., 20 óra – Szőcei Csillagda: távcsöves program az Őrség szívében, ahol a látogatók a teljes holdfogyatkozást élőben figyelhetik meg. Belépődíj: 2000 Ft, családoknak 5000 Ft. Borult idő esetén elmarad. Jelentkezés: Károly Lajos, +36 30 546 3233.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu