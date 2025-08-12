augusztus 12., kedd

Tragédia

58 perce

Rejtélyes halál Szentgotthárdon: női holttestre bukkantak a városban

Címkék#körözés#ismeretlen holttest#rendőrség

Ismét sokkoló eset rázta meg Vas vármegyét. Női holttestet találtak Szentgotthárdon. A rendőrség nyomoz, az áldozatot még nem sikerült azonosítani.

Vaol.hu

Nemrégiben oldódott meg egy 25 éves rejtély Szombathelyen. Emberi maradványokra bukkantak a Körmendi úton, a Perint patak partján. Mint azt már megírtuk, egy férfi megölte és feldarabolta saját fiát. Most újabb rejtélyes ügyben nyomoznak Vasban. A police.hu körözési adatbázisából derült ki, hogy egy ismeretlen női holttestet találtak Szentgotthárdon.

Újabb holttestet találtak Vasban

Ahogy az a körözési leírásból kiderül, augusztus 11-én hétfőn Szentgotthárdon bukkantak rá az ismeretlen női holttestre a rendőrök. A női holttest 161-165 centiméter magas, 41-50 kilogramm, közepes testalkatú, fekete vállig érő haja van, feje kerekded. Megtalálásakor kék farmer nadrágot, sötét kék alapon, apró virágmintás pólót és rózsaszín pulóvert viselt.

A körözési eljárást lefolytató rendőrök kérik azok segítségét, akik hasznos információval tudnak szolgálni az ismeretlen női holttest azonosításával kapcsolatban. Bejelentést lehet tenni személyesen a Körmendi Rendőrkapitányságon vagy telefonon, a 36(94)592-630-as telefonszámon.

 

 

