1 órája
Kinek a holtteste került elő a Rábából? - Múlt héten Magyarlakról tűnt el egy nő
Mint azt elsőként megírtuk: egy nő holttestét találták meg a Rába szentgotthárdi szakaszán, Magyarlak térségében hétfőn. Cikkünk megjelenése után egyre többen tették fel a kérdést: a múlt héten eltűnt, 58 esztendős magyarlaki asszony teste kerülhetett-e elő?
Ismét sokkoló eset rázta meg Vas vármegyét. Női holttestet találtak Szentgotthárdon. A rendőrség nyomoz, az áldozatot még nem sikerült azonosítani – számoltunk be a vaol.hu oldalon kedden.
Kinek a holtteste került elő hétfőn Rábából?
A police.hu körözési adatbázisában találtuk meg az esetet, abból azt is megtudtuk: az elhunyt 161-165 centiméter magas, 41-50 kilogramm, közepes testalkatú, fekete vállig érő haja van, feje kerekded. Megtalálásakor kék farmernadrágot, sötétkék alapon, apró virágmintás pólót és rózsaszín pulóvert viselt.
A körözési eljárást lefolytató rendőrök kérik azok segítségét, akik hasznos információval tudnak szolgálni az ismeretlen női holttest azonosításával kapcsolatban. Bejelentést lehet tenni személyesen a Körmendi Rendőrkapitányságon vagy telefonon, a (94)592-630-as telefonszámon – írták a police.hu oldalon közzétett adatlapon.
A Rába sekély szakaszán bukkanhattak a testre
Lapunk értesülései szerint a Rába egy sekélyebb szakaszánál kenusok bukkanhattak a holttestre hétfőn.
Miután lapunk megosztotta a hírt, hogy egy ismeretlen női holttest került elő, többen tették fel a kérdést: a múlt héten Magyarlakról eltűnt, 58 éves asszony élettelen testét találták-e meg a hatóságok.
Mi is megnéztük a police.hu oldalon az eltűnt személyekről közzétett adatbázist, a Körmendi Rendőrkapitányság jelenleg két eltűnt nőt köröz: egyiküknek már 2022 márciusában veszett nyoma, míg a másik esetet múlt héten, augusztus 6-án rögzítették a körmendi rendőrök.
Az asszony testalkata (41-50 kilogramm, 156-160 centiméter magas) fekete hajszíne és kerekded fejformája alapján valóban felvetődhet annak gyanúja: vajon az ő teste került-e elő a szentgotthárdi szakaszon, Magyarlak térségében? Amennyiben igen, az további kérdésekhez vezethet, hiszen Szentgotthárd felől Magyarlak irányába folyik a Rába, s akkor vajon miért ott bukkant elő élettelen teste... Mint ahogy a boncolás során derülhet ki az is, mi lehetett a halál oka.
A kérdésekre egyelőre nincs válaszunk, s az is lehet, hogy csupán a véletlen műve, hogy a holttest és az eltűnt nő testalkata, hajszíne, valamint fejformája a rendőrségi leírás alapján hasonló...
Megkerestük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot
Információink szerint nagy erőkkel zajlik a nyomozás. Elküldtük kérdéseinket a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak, hogy megtudjuk, hol és hogyan találták meg a holttestet; milyen eljárás keretében vizsgálják az ügyet, illetve, hogy a Magyarlakról eltűnt nő teste került-e elő, egyelőre nem kaptunk választ. Ha új információnk lesz, természetesen közöljük.
