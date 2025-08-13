augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rejtélyes ügy

1 órája

Kinek a holtteste került elő a Rábából? - Múlt héten Magyarlakról tűnt el egy nő

Címkék#rába parti#holtteste rába#Körmendi Rendőrkapitányság#eltűnt#Magyarlak

Mint azt elsőként megírtuk: egy nő holttestét találták meg a Rába szentgotthárdi szakaszán, Magyarlak térségében hétfőn. Cikkünk megjelenése után egyre többen tették fel a kérdést: a múlt héten eltűnt, 58 esztendős magyarlaki asszony teste kerülhetett-e elő?

Vaol.hu

Ismét sokkoló eset rázta meg Vas vármegyét. Női holttestet találtak Szentgotthárdon. A rendőrség nyomoz, az áldozatot még nem sikerült azonosítani – számoltunk be a vaol.hu oldalon kedden. 

holttest
Ismeretlen nő holtteste került elő hétfőn: értesüléseink szerint a Rába e szakaszán emelték ki az élettelen testet 
Fotó: Szendi Péter

Kinek a holtteste került elő hétfőn Rábából?  

A police.hu körözési adatbázisában találtuk meg az esetet, abból azt is megtudtuk: az elhunyt 161-165 centiméter magas, 41-50 kilogramm, közepes testalkatú, fekete vállig érő haja van, feje kerekded. Megtalálásakor kék farmernadrágot, sötétkék alapon, apró virágmintás pólót és rózsaszín pulóvert viselt.
A körözési eljárást lefolytató rendőrök kérik azok segítségét, akik hasznos információval tudnak szolgálni az ismeretlen női holttest azonosításával kapcsolatban. Bejelentést lehet tenni személyesen a Körmendi Rendőrkapitányságon vagy telefonon, a (94)592-630-as telefonszámon – írták a police.hu oldalon közzétett adatlapon.


A Rába sekély szakaszán bukkanhattak a testre

Lapunk értesülései szerint a Rába egy sekélyebb szakaszánál kenusok bukkanhattak a holttestre hétfőn. 
Miután lapunk megosztotta a hírt, hogy egy ismeretlen női holttest került elő, többen tették fel a kérdést: a múlt héten Magyarlakról eltűnt, 58 éves asszony élettelen testét találták-e meg a hatóságok. 

Sokan teszik fel a kérdést: a múlt héten Magyarlakról eltűnt 58 éves nő élettelen teste került-e elő a Rába szentgotthárdi szakaszán Magyarlak térségében? 
Fotó: Szendi Péter


Mi is megnéztük a police.hu oldalon az eltűnt személyekről közzétett adatbázist, a Körmendi Rendőrkapitányság jelenleg két eltűnt nőt köröz: egyiküknek már 2022 márciusában veszett nyoma, míg a másik esetet múlt héten, augusztus 6-án rögzítették a körmendi rendőrök. 

Az asszony testalkata (41-50 kilogramm, 156-160 centiméter magas) fekete hajszíne és kerekded fejformája alapján valóban felvetődhet annak gyanúja: vajon az ő teste került-e elő a szentgotthárdi szakaszon, Magyarlak térségében? Amennyiben igen, az további kérdésekhez vezethet, hiszen Szentgotthárd felől Magyarlak irányába folyik a Rába, s akkor vajon miért ott bukkant elő élettelen teste... Mint ahogy a boncolás során derülhet ki az is, mi lehetett a halál oka. 

A kérdésekre egyelőre nincs válaszunk, s az is lehet, hogy csupán a véletlen műve, hogy a holttest és az eltűnt nő testalkata, hajszíne, valamint fejformája a rendőrségi leírás alapján hasonló... 

Megkerestük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot

Információink szerint nagy erőkkel zajlik a nyomozás. Elküldtük kérdéseinket a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak, hogy megtudjuk, hol és hogyan találták meg a holttestet; milyen eljárás keretében vizsgálják az ügyet, illetve, hogy a Magyarlakról eltűnt nő teste került-e elő, egyelőre nem kaptunk választ. Ha új információnk lesz, természetesen közöljük. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu