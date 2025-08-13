Kinek a holtteste került elő a Rábából? - Múlt héten Magyarlakról tűnt el egy nő

Ismét sokkoló eset rázta meg Vas vármegyét. Női holttestet találtak Szentgotthárdon. A rendőrség nyomoz, az áldozatot még nem sikerült azonosítani – számoltunk be a vaol.hu oldalon kedden.

Ismeretlen nő holtteste került elő hétfőn: értesüléseink szerint a Rába e szakaszán emelték ki az élettelen testet

Fotó: Szendi Péter

Kinek a holtteste került elő hétfőn Rábából?

A police.hu körözési adatbázisában találtuk meg az esetet, abból azt is megtudtuk: az elhunyt 161-165 centiméter magas, 41-50 kilogramm, közepes testalkatú, fekete vállig érő haja van, feje kerekded. Megtalálásakor kék farmernadrágot, sötétkék alapon, apró virágmintás pólót és rózsaszín pulóvert viselt.

A körözési eljárást lefolytató rendőrök kérik azok segítségét, akik hasznos információval tudnak szolgálni az ismeretlen női holttest azonosításával kapcsolatban. Bejelentést lehet tenni személyesen a Körmendi Rendőrkapitányságon vagy telefonon, a (94)592-630-as telefonszámon – írták a police.hu oldalon közzétett adatlapon.



A Rába sekély szakaszán bukkanhattak a testre

Lapunk értesülései szerint a Rába egy sekélyebb szakaszánál kenusok bukkanhattak a holttestre hétfőn.

Miután lapunk megosztotta a hírt, hogy egy ismeretlen női holttest került elő, többen tették fel a kérdést: a múlt héten Magyarlakról eltűnt, 58 éves asszony élettelen testét találták-e meg a hatóságok.

Sokan teszik fel a kérdést: a múlt héten Magyarlakról eltűnt 58 éves nő élettelen teste került-e elő a Rába szentgotthárdi szakaszán Magyarlak térségében?

Fotó: Szendi Péter



Mi is megnéztük a police.hu oldalon az eltűnt személyekről közzétett adatbázist, a Körmendi Rendőrkapitányság jelenleg két eltűnt nőt köröz: egyiküknek már 2022 márciusában veszett nyoma, míg a másik esetet múlt héten, augusztus 6-án rögzítették a körmendi rendőrök.

Az asszony testalkata (41-50 kilogramm, 156-160 centiméter magas) fekete hajszíne és kerekded fejformája alapján valóban felvetődhet annak gyanúja: vajon az ő teste került-e elő a szentgotthárdi szakaszon, Magyarlak térségében? Amennyiben igen, az további kérdésekhez vezethet, hiszen Szentgotthárd felől Magyarlak irányába folyik a Rába, s akkor vajon miért ott bukkant elő élettelen teste... Mint ahogy a boncolás során derülhet ki az is, mi lehetett a halál oka.

A kérdésekre egyelőre nincs válaszunk, s az is lehet, hogy csupán a véletlen műve, hogy a holttest és az eltűnt nő testalkata, hajszíne, valamint fejformája a rendőrségi leírás alapján hasonló...