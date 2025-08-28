Így néz ki ma a 80-as évek zenészlegendája, Homonyik Sándor

Homonyik Sándor 1953. december 30-án született Nagyecseden. Az 1960-as években a Beatles együttes különleges zenéje nagyon sok fiatalt elvarázsolt, többek között Homonyik Sándort is, akit teljesen lenyűgözött a Rock and Roll Music című szám. Attól kezdve már nem is érdekelte más, csak az a zene, amelyet elektromos hangszereken játszottak. Gitározni tanult, a gimnáziumban pedig zenekart alapítottak - írta a szon.hu.

Homonyik Sándor napjainkban.

Forrás: MTVA/Csöndör Kinga / Forrás: MTVA

Homonyik Sándor slágerei

Az első komolyabb szereplési lehetőséget a Pulzus tehetségkutató verseny hozta meg, amelyen előkelő helyezést ért el a debreceni Golf zenekarral. Ezután a színházi világba is belekóstolt, de mindig visszavágyódott a zenekarhoz. A hatalmas sikert az Álmodj, királylány című dal hozta el, amely hatalmas nagy siker lett: megválasztották az év dalának, Homonyik Sándort pedig az év férfi énekesének 1989-ben. Közben Menyhárt Jánossal és Vikidál Gyulával közös albumokat készített, és a szóló lemezei is sikeresnek bizonyultak. Olyan slágerek születtek, mint a Légy hű örökre; Mosolyod börtönében; Kóborló szív; Sose búcsúzz el vagy a Sírj.

A Homonyik Sándorról készült videók alatt, a kommentelők meghatottan írták le, milyen gyönyörű hangja van az énekesnek még most is. Valaki azt írta:

Gyönyörű hang, ennyi idősen így énekelni élőben csodálatos! Egyes fiatal énekesek példát lehet venni a 72 éves művészektől.

Egy másik hozzászólásban pedig ezt írta valaki:

Na ez ami nagyon ritka ennyi évesen is mintha 30-40 éves hangja lenne. Ő és társai remek dalokat alkottak. Örökké fent marad.

Az énekes napjainkban

Az énekes szerencsés, mivel ma is a zenéből él. 25 évvel ezelőtt elköltözött Budapestről egy faluba. Van egy erdélyi tagokból álló zenekara és az ország egész területén koncerteznek, különösen Erdélyben, ami nagyon fontos az énekes számára - hangsúlyozta a Dankó rádióban.

Az Álmodj királylány című örökzöld slágere kapcsán már korábban beszámoltunk róla, hogy a tragikusan elhunyt Molnár Csilla Andrea 1986 július 10-én meghalt szépségkirálynőről szólt. A szépségkirálynő halálhíre rögtön bejárta az egész országot és a mai napig sokféle elmélet és szóbeszéd övezi a tragédiáját. Molnár Csilla Andrea testvére a szombathelyi börtönben gyilkosságért raboskodik és a tragikus események után 39 évvel adott interjút.