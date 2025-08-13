Vasiak a Zalaszentmihályi Horgásznapon - Emlékeztek és új kilátó épült

A program délelőtt horgászversennyel indult, amelyet a halászléfőző verseny és számos színes kulturális program követett. A legjobbak kupákat és ajándékokat vehettek át. A vasi szövetség Adorján Jenő emlékének adózva vándorserleget alapított a legjobb halászléfőző és a legeredményesebb horgász részére. A MOHOSZ és Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége képviseletében Puskás Norbert alelnök köszöntötte az eredményhirdetésen a pecásokat, majd Pacsai Zsolt, a Zalaszentmihályi HE elnökével díjakat adtak át.

Horgásznap a Zalaszentmihályi egyesületnél

Fotó: vasivizeken.hu

Horgásznap Zalaszentmihályon

Evezős versenyt is szerveztek. Bár kezdetben bátortalanul indult a vetélkedés, Puskás Norbert az inget vasi szövetségi pólóra cserélve próbára tette evezési tudását és versengésre ösztönözte a résztvevőket. Az eredménye sokkal szerényebb lett, mint a hangulat, de a vasi jelenlét és a lelkes indulók sorra érkezése igazi, közösségépítő jókedvet hozott a nyári melegben.

A rendezvényen az egyesület korábbi elnökére, a tavasszal súlyos betegségben elhunyt Adorján Jenőre is emlékeztek. Vigh László országgyűlési képviselő és Rétvári Róbert, a Zala Vármegyei Önkormányzat alelnöke köszöntő gondolatai után hivatalosan is átadták a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból megvalósult horgászturisztikai fejlesztéseket.

Puskás Norbert köszönetet mondott minden érintettnek, támogatónak és segítőnek a 187 millió forintos támogatással megvalósult fejlesztésért. Hangsúlyozta, fontos, hogy minél több hasonlóan aktív és dinamikusan fejlődő horgászszervezet legyen a Magyar Országos Horgász Szövetségben. Azért dolgoznak, hogy az egymillió horgászt összefogó közösség a lehető legjobb környezetben hódolhasson kedvenc időtöltésének.

A projektzáró részeként átadták az Adorján Jenő Kilátót, amely a helyi közösség tiszteletének kézzelfogható jelképe. A versengést ezután a hajnalig tartó mulatság váltotta fel.