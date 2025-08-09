augusztus 9., szombat

A horgászást nem lehet megunni - Benéztünk a vaskeresztesi táborba - fotók

A szervezők ezúttal is kitettek magukért és számos érdekes kísérőprogramot szerveztek, de a pecázási lehetőséget - főleg éjszaka - semmi nem tudta felülmúlni. Egy horgásztáborban ez talán nem is olyan meglepő - szerencsére sok szép fogás is született. Vaskeresztesen jártunk.

Cseh-Egyed Bernadett
Hatalmas nevetés tölti be a tópartot, amikor megérkezünk. Egy jól sikerült dobásnak köszönhetően egy fél lábbeli a vízben landol a gumicsizma-hajító csapatverseny közben. Még jó, hogy ennyi horgász van egy helyen, hamar mentik a menthetőt. Közben a sátorban már nagy a készülődés: Karácsonyi Tamás több tucatnyi botot és orsót és egyéb kiegészítőket hozott magával a retro horgászbemutatóra. A gyerekek érdeklődve hallgatják az előadást a régi eszközökről, módszerekről, hogy bizony volt idő, amikor a damil értékesebb volt, mint a hal, mert alig lehetett hozzájutni. Innen újra a víz mellé veszik az irányt és már pecabotot is ragadnak.

Fotó: CSG

Mindig horgászni szeretnének. Igyekszünk minél tartalmasabb és színesebb programokat szervezni, de az 

éjszakai horgásztanál talán semmi sem lehet érdekesebb számukra

 - mondja a táborszervező Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke, Puskás Norbert. Hozzáteszi: a horgásztáborozásnak mintegy félévszázados hagyománya van Vasban: előbb a megye több pontján, majd Balatonrendesen, aztán Gersekaráton, egy jó évtizede pedig Vaskeresztesen tartják. A tábor népszerűsége évről-évre töretlen.

Jó hangulatban telt a horgásztábor

Idén egy jó nagy osztálynyian, mintegy 34-en táboroztak Vaskeresztesen, közülük heten bejárós, a többiek bentlakásos formában. Ez a tábor harmadik napja, mostanra jól összeszokott a társaság. A hét folyamán több játékban, horgászatban és kihívásban – például szobatisztaság versenyben – is együtt dolgoznak a fiatalok.

Heten segítenek a programok zökkenőmentes lebonyolításában Kádi Attila táborvezető irányításával. Meséli: minden reggel tornával, futással indítják a napot. A fiatalok hallhattak már előadást a Pinka élővilágáról és halvédelemről, megismerhették közelebbről a szövetség munkáját, és aki akart még helyben horgászvizsgát is tehetett. Németh Balázs világbajnoki ezüstérmes versenyhorgász a feeder technika rejtelmeibe avatta be a táborozókat, továbbá egy igazi Abért-tavi horgászverseny és strandolás is helyet kapott a programban. A maradék időben pedig horgásznak minden mennyiségben.

Benéztünk a vaskeresztesi horgásztáborba

Fotók: Cseh Gábor

Idén először reggeli után összeszedjük és délután 14 órakor adjuk vissza a telefonokat. Többen azonban csak legyintenek: hagyd, úgy sem kell – avat be boldogan a részletekbe Kádi Attila táborvezető. Ettől nagyobb elismerés a mai világban talán nem is kell.

Nemrégiben a Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola autizmussal élő diákjai  jártak Vaskeresztesen.

