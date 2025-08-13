augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felhívás

1 órája

Várják a jelentkezőket a jótékonysági horgászversenyre

Címkék#Lions Club Körmend#Magyarszecsődi-tó#Sporthorgász Egyesültek Vas Megyei Szövetség#horgászverseny

Horgászni jó. Segíteni még jobb! Így hangzik a szeptemberi jótékonyági horgászverseny mottója. A pecások a Lions Club célkitűzéseit támogathatják.

Vaol.hu

Szeptember 6-án egy igazán különleges eseményre hív minden horgászt és jószándékú érdeklődőt a Sporthorgász Egyesültek Vas Megyei Szövetsége: A Lions Club Körmend jóvoltából jótékonysági horgászversenyt rendez a Magyarszecsődi-tónál, a programot a szövetég is támogatja.

Jótékonysági horgászverseny lesz szeptemberben Magyarszecsődön
Jótékonysági horgászverseny lesz szeptemberben Magyarszecsődön
Illusztráció: vasivizeken.hu

Horgászverseny a jótékonyság jegyében

Jelentkezni az 5000 forintos nevezési díj befizetésével a Nagykapás Horgászboltban, a Varia Áruházban, illetve a Körmendi Munkás Horgász Egyesületnél Kerecsényi Csabánénal a 0630/3580179 és a 30/560 4932-es telefonszámon is lehet. A befolyt bevétel teljes összegét a Lions Club jótékonysági céljaira fordítják. Támogatói jegyek a jelenezések helyszínein vásárolhatóak.

Szeptember 6-án gyülekező reggel 6 órától a helyszínen, a megnyitó és a helyek elfoglalása után maga a verseny 8 órakor kezdődik és délig tart. Ebédet a szervezők biztosínak, az első három helyezett díjazásban is részesül. Ez a nap a horgászatról, a közösségről és a jó ügyek támogatásáról szól majd.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu