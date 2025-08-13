Várják a jelentkezőket a jótékonysági horgászversenyre

Szeptember 6-án egy igazán különleges eseményre hív minden horgászt és jószándékú érdeklődőt a Sporthorgász Egyesültek Vas Megyei Szövetsége: A Lions Club Körmend jóvoltából jótékonysági horgászversenyt rendez a Magyarszecsődi-tónál, a programot a szövetég is támogatja.

Jótékonysági horgászverseny lesz szeptemberben Magyarszecsődön

Illusztráció: vasivizeken.hu

Horgászverseny a jótékonyság jegyében

Jelentkezni az 5000 forintos nevezési díj befizetésével a Nagykapás Horgászboltban, a Varia Áruházban, illetve a Körmendi Munkás Horgász Egyesületnél Kerecsényi Csabánénal a 0630/3580179 és a 30/560 4932-es telefonszámon is lehet. A befolyt bevétel teljes összegét a Lions Club jótékonysági céljaira fordítják. Támogatói jegyek a jelenezések helyszínein vásárolhatóak.

Szeptember 6-án gyülekező reggel 6 órától a helyszínen, a megnyitó és a helyek elfoglalása után maga a verseny 8 órakor kezdődik és délig tart. Ebédet a szervezők biztosínak, az első három helyezett díjazásban is részesül. Ez a nap a horgászatról, a közösségről és a jó ügyek támogatásáról szól majd.