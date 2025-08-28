augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Horgászverseny

1 órája

Répce-kupa: szeles idő, jó hangulat - Mutatjuk az eredményeket

Címkék#eredmények#Répcelaki Horgász Egyesület#horgászverseny#Kádi Attila

Immáron 18. alkalommal rendezte meg a Répce Kupát a Répcelaki Horgász Egyesület augusztus 17-én a répcelaki tavon. A horgászoknak még a szeles idő sem vette kedvét - fejenként, átlagosan több mint hat kilogramm halat tereltek szákba.

Vaol.hu

Az előző nap forró nyári időjárását a reggeli kezdésre jelentős lehűlés és viharos szél váltotta fel. A megnyitót és a sorsolást követően mindenki elfoglalta helyét, majd kezdetét vette a felkészülés. A horgászok kipakolása után már tálalták is a finom reggelit, a Büki Horgász Egyesület segítői ízletes kolbászos lecsóval készültek a versenyzők számára - idézte fel a kezdő pillanatokat Kádi Attila, a rendező Répcelaki HE elnöke. 

Horgászverseny Répcelakon
Horgászverseny Répcelakon
Fotó: vasivizeken.hu

Jó hangulatban zajlott a horgászverseny 

Pontban nyolc órakor dudaszó jelezte a négyórás verseny rajtját. A kezdeti, gyors fogások után egyre inkább a kereső horgászat került előtérbe. A tó több pontján sikerült nagyobb halakat, pontyokat, amurokat és dévéreket zsákmányolni, de ahol inkább a kisebb halak kerültek horogra, ott is értékes pontokat lehetett gyűjteni. Délben véget ért a megmérettetés, majd következett a várva várt mérlegelés és eredményhirdetés. 

Csapatversenyt a Büki Horgász Egyesület nyerte 9 ponttal. A második helyet a Répcelaki Horgász Egyesület szerezte meg 10 ponttal, míg a harmadik helyen a Csepregi Horgász Egyesület végzett 11 ponttal. A három csapat összesen 92.940 gramm halat fogott, ami átlagosan 6.196 grammot jelentett fejenként. 

Az egyéni kategóriát Tóth Imre (Csepregi H.E.) nyerte 19.690 grammos fogással. A dobogó második fokára Ágoston Zoltán (Répcelaki H.E.) állhatott fel, ő 15.900 grammot zsákmányolt. A harmadik Linter Hunor (Répcelaki H.E.) lett 8.695 grammos fogásal. 

A legnagyobb hal díját Ágoston Zoltán érdemelte ki egy 4.565 grammos ponttyal. 

Az eredményhirdetés után közös ebéd várta a résztvevőket, Kiss Zoltán és felesége, Anita pincepörköltet főzött, míg a csepregi horgászok csülkös pacallal készültek. A szeles időjárás ellenére a verseny jó hangulatban telt, és a résztvevők egyetértettek abban, hogy a Répce Kupának még számos folytatása lesz. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu