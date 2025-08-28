Répce-kupa: szeles idő, jó hangulat - Mutatjuk az eredményeket

Az előző nap forró nyári időjárását a reggeli kezdésre jelentős lehűlés és viharos szél váltotta fel. A megnyitót és a sorsolást követően mindenki elfoglalta helyét, majd kezdetét vette a felkészülés. A horgászok kipakolása után már tálalták is a finom reggelit, a Büki Horgász Egyesület segítői ízletes kolbászos lecsóval készültek a versenyzők számára - idézte fel a kezdő pillanatokat Kádi Attila, a rendező Répcelaki HE elnöke.

Horgászverseny Répcelakon

Fotó: vasivizeken.hu

Jó hangulatban zajlott a horgászverseny

Pontban nyolc órakor dudaszó jelezte a négyórás verseny rajtját. A kezdeti, gyors fogások után egyre inkább a kereső horgászat került előtérbe. A tó több pontján sikerült nagyobb halakat, pontyokat, amurokat és dévéreket zsákmányolni, de ahol inkább a kisebb halak kerültek horogra, ott is értékes pontokat lehetett gyűjteni. Délben véget ért a megmérettetés, majd következett a várva várt mérlegelés és eredményhirdetés.

Csapatversenyt a Büki Horgász Egyesület nyerte 9 ponttal. A második helyet a Répcelaki Horgász Egyesület szerezte meg 10 ponttal, míg a harmadik helyen a Csepregi Horgász Egyesület végzett 11 ponttal. A három csapat összesen 92.940 gramm halat fogott, ami átlagosan 6.196 grammot jelentett fejenként.

Az egyéni kategóriát Tóth Imre (Csepregi H.E.) nyerte 19.690 grammos fogással. A dobogó második fokára Ágoston Zoltán (Répcelaki H.E.) állhatott fel, ő 15.900 grammot zsákmányolt. A harmadik Linter Hunor (Répcelaki H.E.) lett 8.695 grammos fogásal.

A legnagyobb hal díját Ágoston Zoltán érdemelte ki egy 4.565 grammos ponttyal.

Az eredményhirdetés után közös ebéd várta a résztvevőket, Kiss Zoltán és felesége, Anita pincepörköltet főzött, míg a csepregi horgászok csülkös pacallal készültek. A szeles időjárás ellenére a verseny jó hangulatban telt, és a résztvevők egyetértettek abban, hogy a Répce Kupának még számos folytatása lesz.