Horvát vagy olasz Adria: melyik az olcsóbb? Kollégáink kiderítették!
A melyik az olcsóbb – az Adria vagy a Balaton – „megunhatatlan” kérdés, de egy tengert egy tóval összehasonlítani kissé botorság. (Egyébként a Balaton az olcsóbb...) Ezért úgy döntöttünk - ha már úgyis ott vagyunk - hogy mi a horvátországi és az olaszországi tengerparti árakat vetjük górcső alá.
Kollégánk Horvátországban, atengerparton, az Isztriai-félszigeten található Porecben töltött néhány napot, míg kolléganőnk az Adria másik oldalára, Olaszországba, az Emilia-Romagna tartományban található Riminibe utazott.
Szóval lássuk: a horvátországi vagy az olaszországi Adria az olcsóbb?
Azt persze szögezzük le, hogy az alábbi árak kiragadott árak, például Horvátországban Dubrovnikban drágább minden, míg például a Vir-szigeten, vagy Biogradban olcsóbb az élet. A Szombathelyről 430 kilométerre fekvő Porec nagyjából az átlagot – kicsit felette - képviseli árak tekintetében.
Horvátországban a benzin hatósági áras, tehát mindegy, hogy autópálya mellett, vagy máshol tankolunk, a 95-ös benzin (1 eurót 400 forinttal számoltunk) 1.45 euró (580 forint), Ha már útiköltség, Szombathelyről Porecbe érdemes Szlovénián keresztül utazni, az egy hetes autópályamatrica 16 euró (6400 forint) és akkor már útközben vétek kihagyni a messzeföldön híres trojane-i fánkozót, ahol 1.80 euró (720 forint) egy óriási fánk. Pörög is az üzlet rendesen, sokan dobozokban viszik a helyi specialitást. Így összesen - négy rövidebb-hosszabb megállóval - hat és fél óra volt az út Szombathelyről-Porecig. Több helyen alakultak ki kisebb, a forgalmat lassító dugók, de komoly fennakadás - ácsorgás - sehol sem volt.
De a kis kitérő után ugorjunk Horvátországba. A tengerparton egy napágy 7 euró/nap (2800 forint), egy napernyő 6 euró/nap (2400 forint), tehát a klasszikus két napágy+napernyő kombó összesen 20 euró (8000 forint) egy napra. Az apartman 280.000 forint volt 6 éjszakára (45000 forint/éj), a kutya 7 euró/éj (2800).
Az italok húzósak Porecben (is). A tengerparti éttermekben, büfékben - de bent a óvárosban vagy az elegáns tengerparti sétányon is - egy 0.25-ös üveges Cola (Fanta, Sprite)
3-4 euró (1200-1600 forint). A nagyon finom, a Fantához hasonló 0.25-ös Orangina 4 euró (1600 forint). Egy liter ásványvíz 5-6 euró (2000-2400 forint), egy pohár horvát (Karlovacko, Ozujsko) sör 3 euró (1200 forint), a korsó sör 5-6 euró (2000-2400 forint). Egy pohár (3 dl) narancslé 4 euró (1600 forint). Az egyik tengerparti étteremben a kóla volt kissé „monacói” áron, fél liter gépi kóláért 5.5 eurót (2200 forint) kellett kipengetni.
Ami az ételeket illeti, egy Capricciosa pizza (sajt, sonka, gomba, szalámi) 15 euró (6000 forint), ami a pizzák között nem a legdrágább kategóriájú. A nemzeti étel, a Cevapcica körettel szintén 15 euró (6000 forint), a másik nemzeti kajájuk, a Pljeskavica körettel ugyancsak 15 euró. A Cordon Bleu körettel 18 euró (7200 forint). Bolognai Spagetti 13-15 euró (5200-6000 forint), attól függ, hol fogyasztja el az éhes turista. Főételhez vegyes saláta 4 euró (1600 forint), egy tonhalsaláta 15 euró. A sajtburger vagy a hamburger (általában mindkettő hasábburgonyával) 8-9 eurót kóstált (3200-3600 forint). Ezek tényleg elég jó áron kaphatóak. Óriás (tényleg óriás) palacsinta 3 euró (1200 forint). Egy gombóc fagyi 2.50 euró (1000 forint), de egy helyen 2 euróért (800 forint) is találtunk.
A parkolás Porec belvárosától egy kőhajtásnyira - kb. 300 méterre – két óriási parkoló is található – 1.5 euró (600 forint) per óra volt. Annyi, mint a nem kimondottan tengerparton fekvő Szombathely belvárosában is... Vissza a tengerpartra, tizenöt perc jet-ski 40 euró (16.000 forint), a banánozás 12 euró/fő/menet (4800 forint). Ha kilyukadna az otthoni, egy normál gumimatrac a strandon 15 euró (6000 forint).
Ami a bolti árakat illeti, nagyon nem mindegy, hogy egy tengerparti kis üzletben, vagy a városban található bevásárlóközpontba szabadulunk be. Előbbiben sokkal drágább minden, mint egy nagyobb szupermarketben, például a Plodine-ban.
Összefoglalva: aki a horvát Adriára utazik – ha csak nem önellátó módban tölti kinti napjait – meglehetősen húzós árakkal kalkulálhat – legalábbis az italok tekintetében mindenképpen.
De a tenger az mégiscsak a tenger...
De evezzünk át az Adriai-tenger másik oldalára, Riminibe...
Ezúttal nem autóval, hanem repülővel vágtunk neki az útnak. Persze kocsival is megközelíthető – nagyjából 8 órás menetidővel –, de a bécsi reptérről indulva repülővel mindössze 1 óra 15 perc alatt ott voltunk. Szombathelyről háztól házig számolva az egész utazás 5 órát vett igénybe. Rimini reptere apró, barátságos és meglepően gyors: a csomagjaink szinte azonnal ott voltak mellettünk. Ha jól időzíti az ember a repjegy-foglalást, 30.000 forintból megvan a retúr.
A reptérről a szállásra taxival mentünk – 30 euró volt a tarifa. Uber is működik, de itt nem éri meg: ugyanarra az útra 45 eurót kért volna. A tengerparti hotelek 10-15 percre vannak a reptértől, így nem kell hosszú transzferekkel számolni.
Szállásunk egy négycsillagos hotel volt, saját stranddal, közvetlen tengerparti elhelyezkedéssel, tágas szobával és reggelivel, három főre (két felnőtt + egy 5 éves gyerek) 4 éjszaka 260.000 forintért. Ennél jóval olcsóbban is lehet találni szállást: három főre már 150.000 forintért is találtunk tengerközeli, háromcsillagos hoteleket – ami Riminit a megszokott Jesolo és közeli társaihoz képest kifejezetten kedvező árúvá teszi.
A strandon a napágyért és napernyőért itt is fizetni kell, viszont kicsit olaszosan, praktikus extrákkal: két napágy, egy napernyő és egy kulccsal zárható kis tároló (telefon, pénztárca, kulcsok számára) négy napra 60 euróba került, és ebben benne volt a privát mosdó- és zuhanyhasználat, valamint a pingpongasztal is.
A tengerparti bárokban az árak persze magasabbak, mint bent a városban, de még így sem szálltak el: egy koktél 8 euró, egy nagy csapolt sör 5 euró, üdítők (Cola, gyümölcslé) 3 euró. A mozgó árusoknál a jégkrémek 2–3 euró között mozogtak, fél liter hideg ásványvíz 2 euró volt. A közeli kis lerakatokban a fél literes üdítők 3 euróba kerültek. Az olasz klasszikusok szerelmeseinek: egy Aperol Spritz elegánsabb helyen 6 euró, a Long Island Ice Tea 8 euró. A kávé pedig… nos, ez tényleg Olaszország: egy presszó és fél liter ásványvíz együtt 2,60 euró, a cappuccino 2,30 euró – és természetesen mindkettő hibátlan.
Apró, de kedves figyelmesség, hogy szinte minden rendelés mellé kaptunk két kis zacskó chipset, így a rágcsálnivalót megúsztuk, sőt, még maradt is bőven a szobára.
Az étlapot tekintve az árak kellemesen barátiak. Egy sima Margherita pizza mindenhol 6 euró volt, a felturbózott, bivalymozzarellás-prosciuttos változat 14 euró. A pizzák minősége pedig messze veri az itthoni átlagot, árban mégis olcsóbbak sok magyar étteremnél. A tészták 10–15 euró között mozogtak, egy bolognai 12 euróba került egy igazán elegáns helyen, a tenger gyümölcsei spagetti pedig 16 euró volt.
A fagylaltok Olaszországban külön fejezetet érdemelnek: 3 euróért minimum két bő gombócnak megfelelő adagot kaptunk, kétféle ízt is kérhettünk, és az adag akkora volt, hogy egyedül nem is tudtam legyűrni.
Ha borra vágyik az ember, akkor sem kell bankot robbantania: egy tengerparti, panorámás, elegáns borozóban egy üveg bor 17 euró volt – és minden kortyért megérte.
Összefoglalva:
Ha csak az árakat nézzük, akkor a mérleg egyértelműen az olasz oldalra billen – legalábbis Rimini javára. A kávé, a pizza, a fagyi és sokszor még a főételek is olcsóbbak, mint a horvát partokon, a minőség pedig tipikusan olasz: hibátlan. Jesolóhoz és más közelebbi olasz nyaralóhelyekhez képest is kedvezőbb, így aki egy kicsit hosszabb úttal vagy egy rövid repülőúttal számol, komoly ár–érték arányú nyaralást kaphat. Horvátország viszont továbbra is verhetetlen a közelség és a gyönyörű, sziklás tengerpart tekintetében – de a pénztárcánk jobban fogja szeretni Riminiben a reggeli cappuccinót.
Tétel
Poreč (Horvátország)
Rimini (Olaszország)
|Napágy + napernyő / nap
|20 € (8000 Ft)
|~15 €/nap (csomagban olcsóbb)
|Apartman / hotel / éj (3 fő)
|45 000 Ft
|25 000–45 000 Ft
|Korsó sör
|5–6 € (2000–2400 Ft)
|5 € (2000 Ft)
|0,25 l üdítő
|3–4 € (1200–1600 Ft)
|3 € (1200 Ft)
|1 l ásványvíz étteremben
|5–6 € (2000–2400 Ft)
|2 € (800 Ft, fél liter)
|Pizza (alap)
|15 € (6000 Ft)
|6 € (2400 Ft)
|Pizza (feltétes)
|~15–18 € (6000–7200 Ft)
|14 € (5600 Ft)
|Tészta (bolognai)
|13–15 € (5200–6000 Ft)
|12 € (4800 Ft)
|Fagylalt / gombóc
|2–2,5 € (800–1000 Ft)
|1,5 €/gombóc (3 € két gombóc)