Horvát vagy olasz Adria: melyik az olcsóbb? Kollégáink kiderítették!

Kollégánk Horvátországban, atengerparton, az Isztriai-félszigeten található Porecben töltött néhány napot, míg kolléganőnk az Adria másik oldalára, Olaszországba, az Emilia-Romagna tartományban található Riminibe utazott.

A horvátországi Isztrián fekvő Porecben 2.50 euró egy gombóc fagyi

Fotó: Pum András

Szóval lássuk: a horvátországi vagy az olaszországi Adria az olcsóbb?

Azt persze szögezzük le, hogy az alábbi árak kiragadott árak, például Horvátországban Dubrovnikban drágább minden, míg például a Vir-szigeten, vagy Biogradban olcsóbb az élet. A Szombathelyről 430 kilométerre fekvő Porec nagyjából az átlagot – kicsit felette - képviseli árak tekintetében.

Horvátországban a benzin hatósági áras, tehát mindegy, hogy autópálya mellett, vagy máshol tankolunk, a 95-ös benzin (1 eurót 400 forinttal számoltunk) 1.45 euró (580 forint), Ha már útiköltség, Szombathelyről Porecbe érdemes Szlovénián keresztül utazni, az egy hetes autópályamatrica 16 euró (6400 forint) és akkor már útközben vétek kihagyni a messzeföldön híres trojane-i fánkozót, ahol 1.80 euró (720 forint) egy óriási fánk. Pörög is az üzlet rendesen, sokan dobozokban viszik a helyi specialitást. Így összesen - négy rövidebb-hosszabb megállóval - hat és fél óra volt az út Szombathelyről-Porecig. Több helyen alakultak ki kisebb, a forgalmat lassító dugók, de komoly fennakadás - ácsorgás - sehol sem volt.

De a kis kitérő után ugorjunk Horvátországba. A tengerparton egy napágy 7 euró/nap (2800 forint), egy napernyő 6 euró/nap (2400 forint), tehát a klasszikus két napágy+napernyő kombó összesen 20 euró (8000 forint) egy napra. Az apartman 280.000 forint volt 6 éjszakára (45000 forint/éj), a kutya 7 euró/éj (2800).