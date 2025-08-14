augusztus 14., csütörtök

A legsikeresebb vadászpilóta

A káldi erdőben lezuhant hős pilóta emlékére tűnt fel az égen egy Messerschmitt - fotó

Vaol.hu

Vitéz nemes Molnár László a magyar hadtörténelem kiemelkedő alakja volt, 1944. augusztus 7-én halt hősi halált Káld térségében, amikor német rombolókat kísért, és egy amerikai gép lelőtte ejtőernyőn. A hős pilóta emlékre tűnt fel a soproni vasútállomás felett egy II. világháborús, a csehországi Brnóból (Brünnből) érkező Messerschmitt Bf 109-es vadászrepülőgép. 

hős pilóta
A hős pilóta emlékre tűnt fel a vadászgép a soproni vasútállomás felett
Forrás: Rombai Péter - kisalfold.hu

A kisalfold.hu tudósításában olvasható, hogy a csütörtöki Sopronban tartott megemlékezésen dr. Pozsgay Péter a MATASZ (Magyar Tartalékosok szövetsége) országos alelnöke elmondta, a középpontban az a vitéz nemes Molnár László repülőfőhadnagy áll, aki 1944. augusztus 7-én, mindössze 23 évesen, hősi halált halt. Temetése augusztus 14-én volt, ezért a megemlékezés napja szimbolikusan is kapcsolódik a naphoz. 

A hős pilóta emléke

Hozzátette: Molnár László a leg­sikeresebb magyar vadászpilóta volt, kivételes képességei és hazaszeretete példaként szolgál a mai napig. Életében és bevetései során is mindig kész volt emberfeletti bátorsággal, esélytelennek tűnő helyzetekben is küzdeni hazájáért. Tettei arra emlékeztetnek, hogy a haza megőrzéséhez sokszor önfeláldozásra és rendíthetetlen elkötelezettségre van szükség.

A teljes beszámoló IDE kattintva érhető el>>

