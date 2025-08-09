Diéta hőségben - Told félre a pacalt, ez nem a nagy zabálások ideje!

A nagy meleg – különösen a 35–40 °C-ot is elérő hőmérséklet – komoly terhet ró a szervezetre, ezért különösen fontos, hogy étkezésünkkel ne fokozzuk tovább ezt a terhelést. Emellett az utazások, szabadtéri programok, a piknikezés, strandolás során az élelmiszerbiztonságra kell nagy gondot fordítani. A hőségben ugyanis sokkal könnyebben romlanak az élelmiszerek, mert a nagy külső hőmérséklet kedvez a mikroorganizmusok elszaporodásának. A legnagyobb kockázatot a magas víz- és fehérjetartalmú ételek jelentik: a tojás, a tej- és tejtermékek, a halak és a nyers tőkehúsok. Ezek nem a hőség diéta elemei.

A hőség diéta fontos eleme a gyümölcs turmix. Fotó: Pexels

Általánosságban elmondható, hogy a hőkezelés elősegíti az élelmiszerbiztonságot, mert magas belső hő hatására elpusztulnak a kórokozók. Ezért az ételeket mindig jól süssük át, forraljuk fel és a hűtőben tárolt maradékot is mindig alaposan melegítsük meg mielőtt ismét ennénk belőle

– hívja fel a figyelmet az MDOSZ.

Hőség diéta avagy mit együnk kánikulában?

A válasz egyszerű: könnyű, friss, lédús és (élelmiszer)biztonságos fogásokat! A melegben szervezetünk természetes módon kevesebb táplálékot kíván, ezért ilyenkor érdemes könnyen emészthető, friss, idény alapanyagokból készült ételeket enni többször, kisebb adagokban. Általában ilyenkor nem is esik nehezünkre lemondani a nehéz, zsíros fogásokról, hiszen a meleg hatására étvágyunk is csökken. Fontos viszont, hogy étrendünk összeállításánál figyeljünk a változatosságra és a szezonalitásra, valamint arra, hogy ételeink víztartalma minél nagyobb legyen, hiszen ez is beleszámít a napi folyadékfogyasztásba, ami a hőségben megemelkedik.

Az alábbi szempontokat betartva enyhíthetjük a kánikula okozta fáradékonyságot:

Könnyű fogások előnyben: kerüljük a nehéz, zsíros, túlzottan fűszeres ételeket, amelyek megterhelik az emésztőrendszert. A kisebb adagok, a többszöri, mértékletes étkezés a szervezet számára is kíméletesebb.

Friss és szezonális hozzávalók: a nyári időszak bőséges kínálatot nyújt zöldségfélékből, gyümölcsökből, melyek víztartalmuk révén a hidratáltság fenntartásához is hozzájárulnak.

Ajánlott ételek például: joghurtos, ecetes-olajos öntettel készült friss saláták, párolt, rakott vagy töltött formában elkészített zöldségek, sovány tejtermékek, grillezett halak, illetve hűtött gyümölcslevesek, turmixok, zöldségekkel, hüvelyesekkel kiegészített kuszkusz vagy tésztasaláta, tabouleh.

Külföldön fokozottan figyeljünk az élelmiszerbiztonságra!