Forr az aszfalt, bajban a tappancs! – Így védd meg kutyádat a hőgutától

Mi is többször megírtuk: július végén a másod- és harmadfokú hőségriasztások váltották egymást. Legutóbb július 26-án hirdette ki az országos tisztifőorvos a legmagasabb szintű riasztást az ország egész területére. Most, augusztus első hétvégéjére ismét kánikulát jeleznek az időjárás-előrejelző oldalak, ami nemcsak az emberekre, de a háziállatokra is komoly veszélyt jelenthet.

Hőségriasztás: mik a hőguta jelei kutyáknál és hogyan kezeljük?

Hőségriasztás: hőguta jelei kutyáknál

A hőguta komoly egészségügyi veszély a kutyák számára, és sajnos nem ritka jelenség a nyári hónapokban. Dr. Guzsván Fruzsina állatorvos arra figyelmeztet:

– Ha kedvencünkön a hőguta jeleit észleljük – szédülés, zavart tekintet, habzó száj, hányás, eszméletvesztés –, haladéktalanul forduljunk állatorvoshoz! A tartós forróság különösen megviseli a kutyák szervezetét, hiszen – ellentétben velünk – ők nem tudnak izzadással védekezni a hőguta ellen.

A hőguta kutyáknál rendkívül gyorsan alakulhat ki, különösen zárt térben, napon hagyva vagy hosszabb ideig tűző napon tartózkodva. Minden perc számít!

Hőguta kezelése kutyáknál

Az állatok teste nem tud úgy hőt leadni, mint a miénk, így ha nem figyelünk, akár percek alatt kialakulhat a hőguta. A kutya testhője normálisan 39 fok körül van, 42 fok felett viszont már életveszélyes a túlhevülés - ha nem vagyunk benne biztosak, digitális hőmérővel leellenőrizhetjük a hőmérsékletét a végbelén keresztül.

Ilyenkor minden perc számít – a gyors, de fokozatos hűtés lehet az egyetlen megoldás. Ha felhevülten érkezik haza, előbb a testét hűtsük vissza (nyak, mancs, has), csak ezután igyon. Zuhany esetén langyos vízzel kezdjünk, majd fokozatosan hűtsük le. A vizes törölközőt csak akkor használjuk, ha nem melegszik át, különben inkább ront a helyzeten.

Jégkockát nyalogathat, de ne harapdálja – tartsuk a kezünkben. A jéghideg vízzel való sokkolás tilos, vízből is inkább hűvös legyen előtte, ne jéghideg - utóbbi többet árt, mint használ ilyenkor. Ezeket tehetjük, ha hirtelen segítenénk a kisállatunkon, mielőtt megérkezik az állatorvos, vagy elindulnánk hozzá.