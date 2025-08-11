55 perce
Forr az aszfalt, bajban a tappancs! – Így védd meg kutyádat a hőgutától
A tűző nap és az extrém meleg nemcsak az emberekre, hanem a kutyákra is életveszélyes lehet – mutatjuk, hogyan előzheted meg a bajt! A következő napokban újabb kánikula jön, a hatóságok már hőségriasztást adtak ki.
Hőségriasztás: mik a hőguta jelei kutyáknál és hogyan kezeljük?
Forrás: Freepik/illusztráció
Mi is többször megírtuk: július végén a másod- és harmadfokú hőségriasztások váltották egymást. Legutóbb július 26-án hirdette ki az országos tisztifőorvos a legmagasabb szintű riasztást az ország egész területére. Most, augusztus első hétvégéjére ismét kánikulát jeleznek az időjárás-előrejelző oldalak, ami nemcsak az emberekre, de a háziállatokra is komoly veszélyt jelenthet.
Hőségriasztás: hőguta jelei kutyáknál
A hőguta komoly egészségügyi veszély a kutyák számára, és sajnos nem ritka jelenség a nyári hónapokban. Dr. Guzsván Fruzsina állatorvos arra figyelmeztet:
– Ha kedvencünkön a hőguta jeleit észleljük – szédülés, zavart tekintet, habzó száj, hányás, eszméletvesztés –, haladéktalanul forduljunk állatorvoshoz! A tartós forróság különösen megviseli a kutyák szervezetét, hiszen – ellentétben velünk – ők nem tudnak izzadással védekezni a hőguta ellen.
A hőguta kutyáknál rendkívül gyorsan alakulhat ki, különösen zárt térben, napon hagyva vagy hosszabb ideig tűző napon tartózkodva. Minden perc számít!
Hőguta kezelése kutyáknál
Az állatok teste nem tud úgy hőt leadni, mint a miénk, így ha nem figyelünk, akár percek alatt kialakulhat a hőguta. A kutya testhője normálisan 39 fok körül van, 42 fok felett viszont már életveszélyes a túlhevülés - ha nem vagyunk benne biztosak, digitális hőmérővel leellenőrizhetjük a hőmérsékletét a végbelén keresztül.
Ilyenkor minden perc számít – a gyors, de fokozatos hűtés lehet az egyetlen megoldás. Ha felhevülten érkezik haza, előbb a testét hűtsük vissza (nyak, mancs, has), csak ezután igyon. Zuhany esetén langyos vízzel kezdjünk, majd fokozatosan hűtsük le. A vizes törölközőt csak akkor használjuk, ha nem melegszik át, különben inkább ront a helyzeten.
Jégkockát nyalogathat, de ne harapdálja – tartsuk a kezünkben. A jéghideg vízzel való sokkolás tilos, vízből is inkább hűvös legyen előtte, ne jéghideg - utóbbi többet árt, mint használ ilyenkor. Ezeket tehetjük, ha hirtelen segítenénk a kisállatunkon, mielőtt megérkezik az állatorvos, vagy elindulnánk hozzá.
Hőségriadó 2025: Mit tegyünk, hogy elkerüljük a bajt?
Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy a hőségriadó idején a felelős állattartás még fontosabbá válik.
– A nagy testű, sötét színű kutyák különösen rosszul viselik a meleget – mondja. – Nem tudnak izzadni, csak lihegéssel hűtik magukat, ami önmagában nem mindig elég.
Ilyenkor a kutyák ösztönösen keresik az árnyékot, a hűvös padlót, de nekünk is tenni kell azért, hogy ne kerüljenek életveszélybe. Az Orpheus Állatvédő Egyesület néhány egyszerű, de életmentő tanácsot is összegyűjtött:
- A sétát és játékot időzítsük kora reggelre vagy késő estére, amikor még/ már nem forrósodott fel a levegő.
- A kutyák tappancsa rendkívül érzékeny. A forró aszfalt akár égési sérüléseket is okozhat. Mielőtt sétálni indulunk, érintsük meg kézzel a talajt – ha számunkra forró, a kutyának is az lesz.
- Soha ne hagyjuk a kutyát a tűző napon kikötve, főleg ne rövid láncon!
- Friss ivóvíz mindig legyen elérhető – hűvös helyen. Az itatót mindig árnyékba tegyük, és gyakran cseréljük benne a vizet, hogy hideg maradjon. Az ételt is tegyük árnyékos helyre, ne a napon kínáljuk.
- Autóban – még lehúzott ablak mellett sem – szabad állatot magára hagyni! Az utastér percek alatt halálos hőmérsékletűre forrósodhat.
- Lakásban: reggel sötétítsünk be, hogy ne hevüljön át a szoba.
- Ha van rá lehetőség, kerti medence, vizes törölköző, hűtőmatrac, langyos zuhany is segíthet.