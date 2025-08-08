Kukák nincsenek, szemét van – illegális hulladékhalom nő az oladi buszfordulónál - fotók

Hiába szüntette meg ideiglenesen a SZOVA Zrt. a szelektív hulladékgyűjtő szigetet a szombathelyi oladi buszfordulónál, úgy tűnik, ez sokakat egyáltalán nem zavar. Bár a kukák eltűntek, a hulladék továbbra is érkezik – ottjártunkkor több tucat gyümölcsleves és üdítős-doboz, üvegtál, gyerekszőnyeg, sőt még egy fűnyírós doboz is volt az egykori szelektív sziget helyén. A kép lehangoló, a környezet pedig egyre inkább szemetes.

Hiába zárt be ideiglenesen a szelektív sziget Szombathelyen az oladi buszfordulónál, mégis sokan odaviszik a hulladékot

Fotó: KSZ

Szelektív sziget helyett illegális hulladék az oladi buszfordulónál

Az Ernuszt Kelemen utca sarkán korábban megszokott látvány volt a szelektív sziget, amelyet a környékbeliek rendszeresen használtak. Most azonban egy tábla fogadja az arra járót:

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szelektív hulladékgyűjtő sziget edényei ideiglenesen elszállításra kerültek.” A SZOVA felhívja a figyelmet arra is, hogy a lakosok mostantól az ingatlanuk elé helyezzék ki a szelektív hulladékot a kijelölt napokon, illetve azt a Körmendi úti hulladékudvarban is le lehet adni nyitvatartási időben".

Csakhogy a valóság más képet mutat. Ottjártunkkor még mindig gyűlt a szemét az egykori sziget helyén – csak épp kukák nélkül. Úgy tűnik, néhányan ugyanúgy odahordják a papírt, műanyagot, kartont, dobozokat, sőt még üvegtálat és gyerekszőnyeget is találtunk a kupacban. Több hulladéktípus amúgy sem lenne ide való, még akkor sem, ha az edények a helyükön lennének.

Meddig „ideiglenes”?

A SZOVA ugyan ideiglenes intézkedésről ír, de az információs táblán szereplő nyomtatott papíron egészen az év végéig láthatók a szelektív gyűjtési napok – ez pedig felveti a kérdést, vajon mennyi gondolkoztak rövid távra, amikor kiürítették a szigetet.

A szemben lévő buszmegálló sem fest sokkal jobb képet: graffitis és koszos falak, igénytelen környezet és itt is találtunk szemetet: szalvétákat, amibe valószínűleg egykor szendvicset csomagoltak, csak azt már megették belőle és meglepetésünkre egy kisfiú méretű rövidnadrág is a buszmegálló padján "pihent".