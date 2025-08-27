Szombathelyen az Aranykuka! - Most 250 ezer forintot érhet a hulladék!

A legfrissebb kutatások szerint egyre többen használják a hulladékudvarokat, tavaly több mint dupla annyi újrahasznosítható hulladékot adtak le az emberek, mint egy évvel korábban, azonban még mindig rengeteg háztartási gép, veszélyes anyag, régi bútor végzi a kommunális kukában.

Szombathelyre, a Körmendi úti hulladékudvarba érkezett az Aranykuka, aki hulladékát leadja és beolvassa telefonjával a QR-kódot, sorsoláson vesz részt Forrás: MW

A megfelelő felhasználás, lehetséges újrahasznosítás első lépése, hogy a szelektálható hulladékot külön gyűjtsük. Ha olyan hulladékról van szó, ami nem fér el, vagy nem való egyik otthoni kukába sem, akkor azt a leggyorsabban a hulladékudvarban tudjuk leadni. Ezek a létesítmények kulcsszerepet játszanak a körforgásos gazdálkodásban: a lakosság által leadott hulladék jelentős része ugyanis újrahasznosítható. A hulladékudvarok koordinációja 2023 óta tartozik a MOHU-hoz, a vállalat pedig jelentős fejlesztéseket hajtott végre:

egységes digitális hulladék nyomonkövető rendszert vezettek be, amelyben minden hulladékot nyilvántartanak,

az udvarok lakóhelytől függetlenül minden magyarországi lakóhellyel rendelkező lakos számára elérhetőek,

10 ezer fő feletti lakosságszámú településeken meghosszabbított nyitvatartási időben (minimum 48 óra/hét) látogathatóak

egyre több hulladéktípust fogadnak – például sütőolajat, fát, bútort, elektronikai eszközöket vagy textilt is.

A hulladék új életet nyerhet – ha jó helyre kerül

A hasznosítható hulladékfajtákat először előkezelőbe szállítják, ahol megtisztítják, azonos anyagok szerint szétválogatják, majd újrahasznosítókhoz juttatják el. Ezekből új termékek készülnek, a műanyagból például pulóver vagy kaspó, a régi fa lomokból pedig akár új bútor.

A környezet védelme a nem hasznosítható hulladékok megfelelő elhelyezésével

A veszélyes hulladékokat teljesen külön szükséges kezelni – speciális tárolást, szállítást és ártalmatlanítást igényelnek. A nem veszélyes, de tovább nem hasznosítható hulladékok megfelelő elhelyezése szintén fontos. A hulladékudvarból ezeket a hulladékokat biztonságos helyre szállítják, vagy égetőműben megsemmisítik.

A kutatás is megerősíti: kell a fejlesztés