31 perce
Szombathelyen az Aranykuka! - Most 250 ezer forintot érhet a hulladék!
A MOHU kampánnyal népszerűsíti a hulladékudvarokat, augusztusban pénzjutalmat is nyerhet, aki a megfelelő helyen adja le a hulladékát, Szombathely is a kiemelt helyszínek között!
A legfrissebb kutatások szerint egyre többen használják a hulladékudvarokat, tavaly több mint dupla annyi újrahasznosítható hulladékot adtak le az emberek, mint egy évvel korábban, azonban még mindig rengeteg háztartási gép, veszélyes anyag, régi bútor végzi a kommunális kukában.
A megfelelő felhasználás, lehetséges újrahasznosítás első lépése, hogy a szelektálható hulladékot külön gyűjtsük. Ha olyan hulladékról van szó, ami nem fér el, vagy nem való egyik otthoni kukába sem, akkor azt a leggyorsabban a hulladékudvarban tudjuk leadni. Ezek a létesítmények kulcsszerepet játszanak a körforgásos gazdálkodásban: a lakosság által leadott hulladék jelentős része ugyanis újrahasznosítható. A hulladékudvarok koordinációja 2023 óta tartozik a MOHU-hoz, a vállalat pedig jelentős fejlesztéseket hajtott végre:
- egységes digitális hulladék nyomonkövető rendszert vezettek be, amelyben minden hulladékot nyilvántartanak,
- az udvarok lakóhelytől függetlenül minden magyarországi lakóhellyel rendelkező lakos számára elérhetőek,
- 10 ezer fő feletti lakosságszámú településeken meghosszabbított nyitvatartási időben (minimum 48 óra/hét) látogathatóak
- egyre több hulladéktípust fogadnak – például sütőolajat, fát, bútort, elektronikai eszközöket vagy textilt is.
A hulladék új életet nyerhet – ha jó helyre kerül
A hasznosítható hulladékfajtákat először előkezelőbe szállítják, ahol megtisztítják, azonos anyagok szerint szétválogatják, majd újrahasznosítókhoz juttatják el. Ezekből új termékek készülnek, a műanyagból például pulóver vagy kaspó, a régi fa lomokból pedig akár új bútor.
A környezet védelme a nem hasznosítható hulladékok megfelelő elhelyezésével
A veszélyes hulladékokat teljesen külön szükséges kezelni – speciális tárolást, szállítást és ártalmatlanítást igényelnek. A nem veszélyes, de tovább nem hasznosítható hulladékok megfelelő elhelyezése szintén fontos. A hulladékudvarból ezeket a hulladékokat biztonságos helyre szállítják, vagy égetőműben megsemmisítik.
A kutatás is megerősíti: kell a fejlesztés
A MOHU megbízásából készült 2025-ös kutatás szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mit, hova és hogyan vihetnek el. Pedig a háztartások többségében rendszeresen keletkezik olyan hulladék – például elromlott háztartási gép, akkumulátor, gumiabroncs és vegyszer –, amely nem a kommunális kukába való, vagy akár újrahasznosítható. A lehetőség adott – és egyre többen élnek is vele. 2025. év 28. hetéig az értékkel bíró hulladékok mennyisége 138 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ez azt jelenti: működik a rendszer, de még sok a teendő.
Turnéra indul az Aranykuka – több százezret érhet a helyes hulladékkezelés
A MOHU kampányában egy aranyszínű kuka járja be az ország 12 hulladékudvarát, ami szerdán és csütörtökön éppen Szombathelyen van. Aki a megjelölt napokon adja le felesleges holmiját, és beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250 ezer forinttal is gazdagodhat.
Emellett nyár végéig bárki, aki ellátogat a játékban szereplő udvarok egyikébe, és bedobja feleslegessé vált dolgait, értékes heti ajándékokat is nyerhet. Az edukációval egybekötött nyereményjáték egész augusztusban tart. A cél: megmutatni, hogy a hulladék nem szemét, hanem érték – ha jó helyre kerül.