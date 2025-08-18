Németh Lajos elárulta, mi az oka annak, hogy augusztus 20-án mindig elromlik az idő

Több olyan évre vissza tudsz emlékezni, amikor augusztus 20-án elromlott az idő és véget ért a nyár? Idén is így lesz az időjárás előrejelzés szerint. A nemzeti ünnepen még nyári idő, aztán érkezik is a hidegfront. Megkérdeztük Németh Lajost, van-e meteorológiai magyarázat arra, hogy ilyenkor mindig elromlik az idő. Kiderült, hogy bizony van, igaz nem tudományos.

Időjárás augusztus 20

Időjárás augusztus 20-án: igazi nyár után jön a hidegfront

Ezen a héten az előrejelzések szerint folyamatosan melegszik az idő, egészen szerdáig. Akkor rátesz még egy lapáttal az időjárás. Dél felől egy még melegebb markáns léghullám érkezik, ez határozza meg az augusztus 20 időjárását. Meg is lesz az eredménye,

augusztus 20-ára 35 fok körül alakul a hőmérséklet és verőfényes nyár lesz az ünnepen.

Aki most ügyes volt, inkább a hét elejét csapta hozzá a szünnaphoz, az Időkép szerint csütörtöktől ugyanis elromlik az idő. Éppen itt a Nyugat-Dunántúlon teszi be a kaput a hidegfront a nyárnak.

Szombathely időjárása az előrejelzés szerint várhatóan már szerda délután, este változik. Jönnek a felhők, nagy esők, záporok lehetnek. Csütörtökön pedig kiadós csapadék várható, igaz a hőmérséklet még magas lesz. Pénteken viszont 8-10 fokot csökken a hőmérséklet és napokra igazi nyár végi hangulatba kerül az időjárás.

De mi az oka az időjárás változásnak augusztus 20-án?

Ez mindig így van, van valami olyan meteorológiai jelenség, ami megmagyarázza, hogy menetrendszerűen elromlik augusztus 20-án az idő és véget ér a nyár? Németh Lajos azt mondja szakemberként is hajlamos ezt gondolni, de tudományos magyarázat nincs erre.

- Van egy ily közvélekedés, valóban, hogy augusztus 20-ig tart a nyári idő és megérkezik az ősz - mondta Németh Lajos. - A környezetemben is sokaktól hallom és néha nekem is volt egy ilyen érzésem, hogy ez egy ismétlődő jelenség. Ezért meg is vizsgáltam egyszer a statisztikákat és

a számok azt mondják, ez nem törvényszerű, van amikor igaz és van, amikor nem, hogy augusztus 20-án véget ér a nyár.

Most történetesen valóban úgy lesz, hogy augusztus 20-a után elromlik az időjárás, de ez nem fordul elő olyan gyakran, hogy ezt jellemzőnek mondhassuk. Van azonban magyarázat arra, hogy így érezzük. Ilyenkor már korábban sötétedik, hűvösebbek és hosszabbak az éjszakák, ezért ha napközben jó az idő, akkor is úgy érezzük, hogy búcsúzik a nyár. Ráadásul augusztus 20 után már kevesebben vannak szabadságon, készülnek a családok az iskolakezdésre, így ez is ráerősít erre az érzésre. Tehát azt kell mondjam, mint olyan sokszor, ennek a közvélekedésnek is csak pszichés okai vannak.