Új tanév, új vezető: több iskola új igazgatóval kezdi a tanévet Vasban

A Sárvári Tankerületi Központban történt vezetői kinevezésekről Rozmán László tankerületi igazgató tájékoztatott.

A Celldömölki Városi Általános Iskolában Somogyi Ákos 1 évig megbízott igazgató volt, most ötéves kinevezést kapott. Fotó: Cseh Gábor

Igazgatói kinevezések

A Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskolában Király Annamária kapott vezetői megbízást újabb öt évre.

Az ikervári Zichy Antónia Általános Iskolában Kissné Tarr Judit nyugdíjba ment, helyettese, dr. Bíró Barnabásné ötéves kinevezést kapott.

A Celldömölki Városi Általános Iskolában Somogyi Ákos 1 évig megbízott igazgató volt, most ötéves kinevezést kapott.

A Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskolában sikertelen volt az igazgatói pályázat, ezért Kovács Beáta megbízott igazgató lesz egy évre.

A Gércei Általános Iskolában sikertelen volt az igazgatói pályázat, ezért Szoboszlay Beáta megbízott igazgató lesz egy évre – már az elmúlt évben is ő irányította megbízott igazgatóként az intézményt.

A Szombathelyi Tankerületi Központhoz tartozó iskolák közül az alábbiakban történtek változások.

A Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskolát Szakál Szilvia igazgatóhelyettes vezette az előző tanévben. A tavasszal indult pályázati eljárás eredményeként Kiss Veronika kapott öt évre szóló igazgatói megbízást.

Az Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola korábbi igazgatója, Süle Erika Erzsébet nyugdíjba vonult. Ott Horváth Anikó korábbi igazgatóhelyettes kapott öt évre vezetői megbízást.

A Püspökmolnári székhellyel és rábahídvégi telephellyel működő Prinz Gyula Általános Iskola vezetését Kovács Mária igazgatóhelyettes látta el 2024. június 20. óta. Ott is sikeres volt a pályázat: az igazgatói beosztást 2025. augusztus 16-tól Bodai Krisztina Szabina, korábban igazgatóhelyettesi feladatokat ellátó pedagógus tölti be.

A Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola vezetésére indult pályázat eredménytelenül zárult, így az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat – a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak alapján – továbbra is Varga Éva Adrienn igazgatóhelyettes látja el. A Szombathelyi Tankerületnél Takácsné dr. Pálhegyi Beáta szakmai vezető, tankerületi igazgatóhelyettestől kaptuk az információt.