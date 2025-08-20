Augusztus 20
1 órája
Így köszöntötte Magyarországot Sárvár alpolgármestere augusztus 20-án
Sárvár alpolgármestere, Máhr Tivadar hivatalos közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyen jól látszik, hogy Budapesten a parlament előtt ünnepli augusztus 20-át. a felvételen éppen a himnuszt éneklik, ezzel tisztelegve az államalapítás és Szent István előtt.
Körülnéztünk Vas vármegyében!
2025.08.18. 17:55
Augusztus 20. megünneplése sok helyen már előző nap elkezdődik - mutatjuk a programokat!
