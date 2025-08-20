augusztus 20., szerda

István névnap

Augusztus 20

1 órája

Így köszöntötte Magyarországot Sárvár alpolgármestere augusztus 20-án

Címkék#augusztus 20#ünnep#alpolgármester

Sárvár alpolgármestere, Máhr Tivadar hivatalos közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyen jól látszik, hogy Budapesten a parlament előtt ünnepli augusztus 20-át. a felvételen éppen a himnuszt éneklik, ezzel tisztelegve az államalapítás és Szent István előtt.

 

