Újabb Európa-bajnoki címet szerzett a vasi rendőrnő: Dugmanicsné Dombai Beáta aranyat lőtt Szlovákiában

Újabb büszkeség: a 3D Íjászat Európa-bajnokságon aranyérmet nyert Dugmanicsné Dombai Beáta. A szlovákiai megmérettetésen három napon keresztül különböző, kihívásokkal teli pályákat kellett teljesíteniük a sportolóknak. Mint megtudtuk tőle, a versenyzőket nemcsak a technikás célkihelyezések, hanem a tikkasztó hőség is próbára tette, így a kitartás és a koncentráció kulcsfontosságú volt minden lövésnél.

Újabb íjászati siker

Bea azonban felkészülten érkezett, hiszen otthon, Körmend-Hegyalján egy különleges, berendezett terepen edzheti a lövéseit. Mint mondta:

„Szerencsés helyzetben vagyok, mert Körmend-Hegyalján kialakítottunk egy 24 célos állandó 3D-s állatokkal kirakott pályát, az edzéseimet itt végzem. A versenynapok alatt sikerült pontelőnyre szert tennem, így a döntő fordulójára magabiztosan mentem. Aranyéremmel tértem haza.”

A rendőrnő magabiztos teljesítménye nem volt véletlen: a három versenynap során folyamatosan tartotta előnyét, és végül a döntő fordulóban is higgadtan, fegyelmezetten versenyzett. Az eredmény: a legfényesebb érem, amely ismét bizonyította, hogy a vasi sportoló a kontinens élvonalába tartozik.

Nem az első érem

Nem ez volt az első kiemelkedő eredménye: a vasi rendőrnő már korábban is letette a névjegyét a nemzetközi íjászatban. Ahogy mi is beszámoltunk róla, csigás íjászatban világ- és Európa-bajnoki címeket szerzett, és az elmúlt évben az ausztriai Moosburgban harmadik világbajnoki aranyérmét is bezsebelte. Sikereivel nemcsak a sportág hazai hírnevét öregbíti, hanem példát is mutat: kitartással, fegyelmezettséggel és szorgalommal bármit el lehet érni.