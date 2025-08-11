In Memoriam Horváth Sándor Pál dr. (1929-2025)

Szomorúan vettük tudomásul, hogy dr. Horváth Sándor szülész nőgyógyász főorvos 2025. augusztus 4-én elhunyt. Sokan nem ismerik a csaknem 100 évet élt szombathelyi orvos életpályáját. Ezt röviden ismertetem.

1929-ben Boszniában született. Iskoláit Boszna-Gradiskában kezdte. A 2. világháború végén a zavaros délszláv viszonyok miatt, a helyi bosnyák lakosok figyelmeztetésére szüleivel átmenekült Magyarországra, Bácsalmásra. Az alapiskolát már ott fejezte be, és ott is érettségizett. Orvosi tanulmányait Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1949-1955 végezte.

Első és utolsó munkahelye a Vas Megyei Tanács Kórháza, Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya volt. Szombathelyen ismerte meg későbbi feleségét, dr. Szabó Esztert, aki a „csehszlovák-magyar lakosságcsere program” révén, a 2. világháború után került Érsekújvárról Magyarországra. 1959-ben házasodtak össze. Gyerekeik: Zoltán (1961) és Eszter (1962).

A fiatal orvos első főnöke Takátsy főorvos irányításával szerzett operatív gyakorlatot. Mikor 1973-ban Illei György professzor Szombathelyre érkezett, őt nevezte ki helyettesének, bár volt nála szakmailag idősebb kollégája is. Nyilván megismerte operatív tudását és megbízható emberi tulajdonságait értékelte a kinevezésében.

Magam a szenior Horváth Sándor adjunktussal 1974-ben találkoztam, és a hosszú évtizedekben töltött együtt dolgozás során jól megismerhettem. A szülészet-nőgyógyászat széles palettáját mesteri módon, nagy szerénységgel és igen etikus módon gyakorolta.

A nőgyógyászati területen elsősorban a daganatos betegek műtéti kezelését, a szülészet területén a szülésvezetési mód bölcs megítélését látom a legfontosabbnak, amit többnyire tőle tapasztaltam. Ő lett a 80-as években bevezetett Meddőségi Rendelés alapító vezetője, ennek kapcsán több egyéni továbbképzésen is részt vett.

Szerb-horvát nyelvtudása nagyon hasznos volt, a szombathelyi szovjet laktanyából érkező nőbetegekkel történő kommunikációban. Évente kb. 200 orosz ajkú nő szült ezidőszakban Szombathelyen. Német nyelvtudását a németnyelvű folyóiratok referálásával segítette az orvoskollégák képzését. Több évtizedik oktatott az Entzbruder egészségügyi szakközépiskolában.