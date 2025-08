Ingatlanárak: drágább a nyugat, mint valaha

Vas megye határ menti településeiről sokan tekintenek reménykedve nyugat felé, hátha akad egy elérhető, osztrák oldali ingatlan, amely hosszú távon is biztos otthont vagy befektetést jelenthet. Csakhogy az ingatlanárak Ausztria területén mára olyan mértékben elszabadultak, hogy az érdeklődés gyakran csak nézelődés marad. Az ImmoScout24 legfrissebb adataira hivatkozva az ORF megírta: egy átlagos, 70 négyzetméteres lakás ára megközelíti az 500 ezer eurót Voralbergben – ez forintban közel 200 millió, ami már nemcsak a vasiak, de sok osztrák család számára is elérhetetlen.

Egyre drágábbak az ingatlanárak Ausztria területén

Ingatlanárak: az osztrák határ közelsége már nem előny

Vorarlberg ma már a második legdrágább tartomány Ausztriában. Egy társasházi lakás négyzetméterára itt 6928 euró – többet csak Tirolban kérnek. Ez jóval meghaladja az osztrák országos átlagot (5951 euró), és messze túlnő a magyar fizetőképes keresleten. A házak sem olcsóbbak: egy családi ház négyzetméterára 5618 euró, ami három százalékos drágulást jelent egyetlen év alatt. A számok mögött ráadásul növekvő kereslet is áll: Vorarlbergben a családi házak iránti érdeklődés 25 százalékkal nőtt egy év alatt.

Vasi szemmel ezek az árak már nem a lehetőségekről, hanem az elszalasztott pillanatokról szólnak. Néhány éve még reális esély volt arra, hogy egy kőszegi vagy szombathelyi család – főként ha az egyik tagja Ausztriában dolgozott – otthont találjon a határ túloldalán. Ma már egy garzon is sokszor akkora összegbe kerül, mint nálunk egy belvárosi családi ház.

A drágulást az osztrák belső migráció és az infláció is fűti. A kereslet növekedése nem csupán az árakat hajtja felfelé, hanem egyre kevesebb az elérhető ajánlat is. Az osztrák főváros után Vorarlbergben nőtt a legnagyobb arányban az érdeklődés – ezt a magyar vásárlók is érzik, hiszen nehezebb olyan lakást találni, amely még beleférne egy hosszú távon is fenntartható költségkeretbe.

Mi a helyzet Burgenlandban?

A nyugati tartományok továbbra is toronymagasan vezetik az osztrák árlistákat, míg a magyar határhoz közelebb eső Burgenland vagy Stájerország egyelőre megfizethetőbb. Az osztrák határ túloldalán elérhetőbbnek tűnnek az árak, mint Vorarlbergben vagy Tirolban, ám egy alaposabb piaci áttekintés alapján látszik, hogy az olcsóság viszonylagos. Korábban megírtuk: a Willhaben hirdetései szerint Burgenlandban a kisebb, felújítandó házak már 100 000 euró (kb. 40 millió forint) körüli áron elérhetők, míg a jobb állapotú vagy újabb építésű otthonok jellemzően 250 000 eurótól (kb. 100 millió forinttól) indulnak. Lakást keresőknek 80–180 000 euró (kb. 32–72 millió forint) közötti árakkal kell számolniuk az 50–70 négyzetméteres kategóriában. Akik falusi hangulatra és nagyobb telekre vágynak, azok 80 000 eurótól (kb. 32 millió forinttól) találhatnak felújítandó parasztházakat – de a már modernizált változatok ára sok esetben meghaladja a 300 000 eurót is. Azaz a valóban kedvező árú burgenlandi ingatlanok jellemzően kompromisszumot is kívánnak: méretben, állapotban vagy elhelyezkedésben.