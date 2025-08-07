Trendek, választék, árak - Utánanéztünk, mennyibe kerül az iskolakezdés

Dínó, paci, kutya, őzike, autó, focilabda - változóban a trend, időtálló dizájnt öltöttek idén az iskolatáskák. Tavaly Szoboszlai Dominik és a Liverpool hódított az írószereken, a korábbi években pedig az aktuális mesehősök költöztek az iskolai felszerelésekre - osztja meg tapasztalatit Tóth László üzletvezető-tulajdonos. A formát illetően azonban nincs változás: a kisiskolásoknak a keményhátú, kemény anyagból készülő, sok ponton állítható pántú táskákat ajánlja. A legkisebbek cipelik a legnagyabb sújt, ezért a megfelelő, szellőző ergonómiai kialakítás nagyon fontos. A felsősök és a nagyobbak már a kamaszosabb dizájnt, a kisebb, könnyebb táskákat keresik. Az iskolatáskák ára kicsivel tízezer forint felett indul, a komolyabb darabkért 28-29 ezer forintot kell fizetni. Megtudjuk: tavalyhoz képest nem változtak jelentősen az árak, az öt évvel ezelőttihez képest azonban duplájába kerül most az iskolatáska.

Pados József eladó mutatja a kínálatot az írószerboltban

Fotó: Cseh Gábor

Széles választék, változó árak

Termékcsaládokon belül az iskolatáskához passzoló tolltartó, füzetbox, tornazsák és egyebek is válaszhatóak. A tapasztalatok szerint az alsósóknál a füzetek, ceruzák, rajzeszközök beszerzése az adott iskola adott tanárának ajánlása szerint zajlik. Tóth László kiemeli: több intézménnyel kapcsolatban állnak és előre összeállítják az írószercsomagot, de kollégáik bárkinek szívesen segítenek, aki listával érkezik az üzletbe - a bőség zavarában nem mindig könnyű választás.

A legegyszerű A/5-ös füzetek 150 forintba kerülnek, a vastagabb, mintás borítójú fajtákért 400-800 forintot kérnek. Az üzletvezető-tulajdonos megjegyzi: a gyakorlott szülők inkább megveszik egyből a drágábbat, mert a nagyobb grammal előállított füzet tartósabb, kevésbé gyűrődik, szamárfülesedik.

A legterndibb írószerek: radírozható toll, törhetetlen ceruza

Az első tapasztalatok jók, az utóbbi időben egyre többen keresik a törhetetlen színesceruza-készletet. A nagyobbacskák körében népszerű a radírozható toll, elsősöknek a könnyebb és helyes tartás érdekében a háromszög alakú ceruzákat ajánlják. Az árak változóak: van 12-es ceruzakészlet 1280 és több mint 6000 forintért is. Egy a gyerekek körében is népszerű, könnyen faragható, jól fogó grafitceruza 870 forint, de találunk más változatban 150 forintért is.