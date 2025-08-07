3 órája
Trendek, választék, árak - Utánanéztünk, mennyibe kerül az iskolakezdés
Hamarosan becsengetnek az iskolákba. Az igazi rohamot a hónap második felében várják, de már most erősödik a forgalom a szombathelyi, Thököly utcai üzletben, ahol trendekről, választékról, írószer árakról is érdeklődtünk.
Dínó, paci, kutya, őzike, autó, focilabda - változóban a trend, időtálló dizájnt öltöttek idén az iskolatáskák. Tavaly Szoboszlai Dominik és a Liverpool hódított az írószereken, a korábbi években pedig az aktuális mesehősök költöztek az iskolai felszerelésekre - osztja meg tapasztalatit Tóth László üzletvezető-tulajdonos. A formát illetően azonban nincs változás: a kisiskolásoknak a keményhátú, kemény anyagból készülő, sok ponton állítható pántú táskákat ajánlja. A legkisebbek cipelik a legnagyabb sújt, ezért a megfelelő, szellőző ergonómiai kialakítás nagyon fontos. A felsősök és a nagyobbak már a kamaszosabb dizájnt, a kisebb, könnyebb táskákat keresik. Az iskolatáskák ára kicsivel tízezer forint felett indul, a komolyabb darabkért 28-29 ezer forintot kell fizetni. Megtudjuk: tavalyhoz képest nem változtak jelentősen az árak, az öt évvel ezelőttihez képest azonban duplájába kerül most az iskolatáska.
Széles választék, változó árak
Termékcsaládokon belül az iskolatáskához passzoló tolltartó, füzetbox, tornazsák és egyebek is válaszhatóak. A tapasztalatok szerint az alsósóknál a füzetek, ceruzák, rajzeszközök beszerzése az adott iskola adott tanárának ajánlása szerint zajlik. Tóth László kiemeli: több intézménnyel kapcsolatban állnak és előre összeállítják az írószercsomagot, de kollégáik bárkinek szívesen segítenek, aki listával érkezik az üzletbe - a bőség zavarában nem mindig könnyű választás.
A legegyszerű A/5-ös füzetek 150 forintba kerülnek, a vastagabb, mintás borítójú fajtákért 400-800 forintot kérnek. Az üzletvezető-tulajdonos megjegyzi: a gyakorlott szülők inkább megveszik egyből a drágábbat, mert a nagyobb grammal előállított füzet tartósabb, kevésbé gyűrődik, szamárfülesedik.
A legterndibb írószerek: radírozható toll, törhetetlen ceruza
Az első tapasztalatok jók, az utóbbi időben egyre többen keresik a törhetetlen színesceruza-készletet. A nagyobbacskák körében népszerű a radírozható toll, elsősöknek a könnyebb és helyes tartás érdekében a háromszög alakú ceruzákat ajánlják. Az árak változóak: van 12-es ceruzakészlet 1280 és több mint 6000 forintért is. Egy a gyerekek körében is népszerű, könnyen faragható, jól fogó grafitceruza 870 forint, de találunk más változatban 150 forintért is.
Végül, de nem utolsó sorban még egy tapasztalat: gyerekkel vásárolni sosem az egyszerűbb verzió, de ha maga választja ki a felszerelést, talán egy kicsit az iskolához is megjön a kedve.