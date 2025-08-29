2 órája
Iskolakezdés a szombathelyi piacon: a Lilo és Stitch-es és a szuperhősös holmik tarolnak - fotók
A szombathelyi piac nemcsak a friss zöldség- és gyümölcskínálat miatt nyújt élményt – augusztus végén a szülők és gyerekek már az iskolakezdésre készülődnek, miközben az árusok az őszi dekorációkkal is hangolnak a szezonra.
Ahogy belépünk a piacra, azonnal érződik a készülődés izgalma: az iskolakezdés kikerülhetetlen, a standok színes füzetekkel, ceruzákkal, körzőkkel és vonalzókkal megpakolva roskadoznak. „A legtöbben már júliusban vagy augusztus elején beszerezték, ami kellett, most főleg az utolsó hiányzókat vásárolják” – mondja Tulokné Vártok Ágnes árus, aki azt is megosztja velünk: a szülők általában kész listával érkeznek, amit az iskolából kapnak és ez alapján segít kiválasztani nekik a füzeteket, ceruzákat - erre van nála ugyanis a legnagyobb kereslet.
Ágnestől azt is megtudjuk: sokan érkeznek hozzá év közben is a közeli Bercsényi Miklós Általános Iskolából - egy-egy tanulónál otthon marad a körző, a másik elfelejti betenni a vonalzóját és nála pótolja a hiányosságot.
Iskolakezdés a szombathelyi piaconFotók: Kóbor Szonja
A táska- és kiegészítő standoknál színes kavalkád fogadja a vásárlókat: tornazsákok, tolltartók, tisztasági csomagok, és persze a legmenőbb iskolatáskák. Nagyné Dózsa Bea - aki idén elnyerte a piac kedvenc kereskedője címet - mutatja a slágereket:
„Most Lilo és Stitch és a Bluey a legnépszerűbb, de a Jégkorszak és Marvel szuperhősös minták is jól fogynak. A kisgyerekeknek a görgős táskák a favoritok, így könnyebb cipelniük a felszerelést.” - tudjuk meg tőle.
Azt is megosztotta velünk, hogy a legtöbben már augusztus elején beszerezték az iskolatáskát, most, az utolsó pillanatban más csak apróságokért keresik fel őket, mint a tolltartó és a tornazsák. Egy anyuka hozzáfűzte: „A lista alapján vásárolunk, amit kapunk az iskolában, de mindig akad valami, amit elfelejtettünk, így jó, hogy itt a piac, minden kéznél van.”
A piacon az iskolakezdés mellett az ősz és a Halloween első jelei is megjelentek. Már kikerültek a faleveles dekorációk, sárga, narancs és barna színekben pompáznak a díszek, és mint megtudtuk, már többen haza is vittek belőlük, ahogy a Halloween-es dekoráció is szépen fogy már a piacon.
A Vásárcsarnokban a gyerekek izgatottan válogatják a kedvenceiket, a szülők figyelmesen nézegetik a kínálatot, a standoknál pedig folyamatos a nyüzsgés. Mindenki keresi a maga szezonális és iskolakezdéshez szükséges kincsét, miközben már az őszi hangulat is beköltözött a piac forgatagába.