augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Piackörkép

2 órája

Iskolakezdés a szombathelyi piacon: a Lilo és Stitch-es és a szuperhősös holmik tarolnak - fotók

Címkék#táska#Lilo#Stitch#gyerek#piac

A szombathelyi piac nemcsak a friss zöldség- és gyümölcskínálat miatt nyújt élményt – augusztus végén a szülők és gyerekek már az iskolakezdésre készülődnek, miközben az árusok az őszi dekorációkkal is hangolnak a szezonra.

Vaol.hu

Ahogy belépünk a piacra, azonnal érződik a készülődés izgalma: az iskolakezdés kikerülhetetlen, a standok színes füzetekkel, ceruzákkal, körzőkkel és vonalzókkal megpakolva roskadoznak. „A legtöbben már júliusban vagy augusztus elején beszerezték, ami kellett, most főleg az utolsó hiányzókat vásárolják” – mondja Tulokné Vártok Ágnes árus, aki azt is megosztja velünk: a szülők általában kész listával érkeznek, amit az iskolából kapnak és ez alapján segít kiválasztani nekik a füzeteket, ceruzákat - erre van nála ugyanis a legnagyobb kereslet.

A Lilo és Stiches iskolakezdési holmik tarolnak most a gyerekek körében
A Lilo és Stitch-es iskolakezdési holmik tarolnak most a gyerekek körében
Fotó: KSZ

Iskolakezdés a szombathelyi piacon

Ágnestől azt is megtudjuk: sokan érkeznek hozzá év közben is a közeli Bercsényi Miklós Általános Iskolából - egy-egy tanulónál otthon marad a körző, a másik elfelejti betenni a vonalzóját és nála pótolja a hiányosságot.

Iskolakezdés a szombathelyi piacon

Fotók: Kóbor Szonja

A táska- és kiegészítő standoknál színes kavalkád fogadja a vásárlókat: tornazsákok, tolltartók, tisztasági csomagok, és persze a legmenőbb iskolatáskák. Nagyné Dózsa Bea - aki idén elnyerte a piac kedvenc kereskedője címet - mutatja a slágereket: 

„Most Lilo és Stitch és a Bluey a legnépszerűbb, de a Jégkorszak és Marvel szuperhősös minták is jól fogynak. A kisgyerekeknek a görgős táskák a favoritok, így könnyebb cipelniük a felszerelést.” - tudjuk meg tőle.

Azt is megosztotta velünk, hogy a legtöbben már augusztus elején beszerezték az iskolatáskát, most, az utolsó pillanatban más csak apróságokért keresik fel őket, mint a tolltartó és a tornazsák. Egy anyuka hozzáfűzte: „A lista alapján vásárolunk, amit kapunk az iskolában, de mindig akad valami, amit elfelejtettünk, így jó, hogy itt a piac, minden kéznél van.”

A piacon az iskolakezdés mellett az ősz és a Halloween első jelei is megjelentek. Már kikerültek a faleveles dekorációk, sárga, narancs és barna színekben pompáznak a díszek, és mint megtudtuk, már többen haza is vittek belőlük, ahogy a Halloween-es dekoráció is szépen fogy már a piacon. 

A Vásárcsarnokban a gyerekek izgatottan válogatják a kedvenceiket, a szülők figyelmesen nézegetik a kínálatot, a standoknál pedig folyamatos a nyüzsgés. Mindenki keresi a maga szezonális és iskolakezdéshez szükséges kincsét, miközben már az őszi hangulat is beköltözött a piac forgatagába.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu