Iskolakezdés a szombathelyi piacon: a Lilo és Stitch-es és a szuperhősös holmik tarolnak - fotók

A táska- és kiegészítő standoknál színes kavalkád fogadja a vásárlókat: tornazsákok, tolltartók, tisztasági csomagok, és persze a legmenőbb iskolatáskák. Nagyné Dózsa Bea - aki idén elnyerte a piac kedvenc kereskedője címet - mutatja a slágereket:

„Most Lilo és Stitch és a Bluey a legnépszerűbb, de a Jégkorszak és Marvel szuperhősös minták is jól fogynak. A kisgyerekeknek a görgős táskák a favoritok, így könnyebb cipelniük a felszerelést.” - tudjuk meg tőle.

Azt is megosztotta velünk, hogy a legtöbben már augusztus elején beszerezték az iskolatáskát, most, az utolsó pillanatban más csak apróságokért keresik fel őket, mint a tolltartó és a tornazsák. Egy anyuka hozzáfűzte: „A lista alapján vásárolunk, amit kapunk az iskolában, de mindig akad valami, amit elfelejtettünk, így jó, hogy itt a piac, minden kéznél van.”

A piacon az iskolakezdés mellett az ősz és a Halloween első jelei is megjelentek. Már kikerültek a faleveles dekorációk, sárga, narancs és barna színekben pompáznak a díszek, és mint megtudtuk, már többen haza is vittek belőlük, ahogy a Halloween-es dekoráció is szépen fogy már a piacon.

A Vásárcsarnokban a gyerekek izgatottan válogatják a kedvenceiket, a szülők figyelmesen nézegetik a kínálatot, a standoknál pedig folyamatos a nyüzsgés. Mindenki keresi a maga szezonális és iskolakezdéshez szükséges kincsét, miközben már az őszi hangulat is beköltözött a piac forgatagába.