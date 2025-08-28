Iskolakezdés Sárváron: 15 ezer forintos támogatást kapnak az elsősök

Elkezdődött a „Hurrá elsős vagyok!” tanévkezdési ajándékutalványok kézbesítése, így a sárvári családok idén is számíthatnak az önkormányzat segítségére az iskolakezdés idején. A támogatás minden általános iskolai tanulmányait most kezdő gyermeknek jár, ezzel is jelezve a város figyelmét és gondoskodását a családok iránt.

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester és Monostori Patrik, az önkormányzati hivatal munkatársa az iskolakezdési utalványokkal

Örömmel számolhatok be arról, hogy már úton vannak a 15 ezer forintos ajándékutalványok az első osztályos tanulmányaikat kezdő sárvári gyermekekhez

– mondta Dr. Máhr Tivadar alpolgármester, aki kezdeményezője volt annak az önkormányzati rendeletnek, amely alanyi jogon biztosítja a tanévkezdési támogatást. Hozzátette: az új intézkedés a már meglévő családtámogatási programok körét bővíti.

92 kisdiák kap ajándékot az iskolakezdésre

A sárvári általános iskolák adatai szerint idén 92 kisdiák kezdi meg tanulmányait az intézményekben. A szülők előzetes hozzájárulása alapján az iskolák továbbították a gyermekek adatait az önkormányzatnak, így a támogatás automatikusan eljut a családokhoz. Azok a gyerekek, akik más település iskolájába iratkoztak be, a szülő jelzése nyomán szintén megkapják az utalványt, ha a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Irodájában bejelentik a beiratkozást.

A borítékban három darab, egyenként 5 ezer forint értékű, sorszámozott ajándékutalvány található a köszöntőlevél és az átvételi elismervény mellett. Ezeket a szülők a sárvári Papirusz Nyomtatvány-Írószerboltban válthatják be papír- és írószertermékekre, egészen szeptember 30-áig.