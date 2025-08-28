Vásárlási tippek szülőknek: így kerül kevesebbe az iskolakezdés

Az iskolakezdés minden évben izgalmas, de sokszor terhes időszak a családoknak. A gyerekek várják az új tanévet, a szülők viszont gyakran a költségekkel küzdenek, hiszen a tanszerek, füzetek, tolltartók és iskolatáskák beszerzése komoly kiadás.

Mutatjuk, mivel spórolhatnak a szülők az iskolakezdésen

Forrás: Illusztráció/Pixabay

Dupla családi pótlék és támogatások

A közelgő tanévkezdésre tekintettel augusztusban a családok duplán kapják meg a családi pótlékot, amely nagy segítséget jelenthet az iskolakezdés 2025-ös kiadásai fedezésében. Ez az összeg sokaknál épp az iskolatáska, a tolltartók vagy a szükséges füzetek megvásárlására fordítható. A tankönyvek beszerzésére azonban már nem kell költeniük a családoknak, hiszen a kormány minden diák számára ingyen biztosítja a tankönyveket, amelyek a legtöbb iskolába meg is érkeztek. A tankönyvkatalógus kínálatából válogatott munkafüzetek és tankönyvek ingyen állnak a diákok rendelkezésére. Az állami támogatás mellett a civil kezdeményezések és helyi gyűjtések is abban segítenek, hogy senkinek ne kelljen nélkülöznie alapvető tanszereket.

Segítség az egyszülős családoknak az iskolakezdéshez

Az iskolakezdés minden évben jelentős kiadást ró a családokra, különösen azokra az egyszülős háztartásokra, ahol egyetlen keresetből kell fedezni a gyermekek ellátását. Az Egyszülős Központ nyári felhívására reagálva a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) Vas vármegyei szervezete idén is összefogott: gyűjtést indítottak, hogy tanszercsomagokkal és támogatással könnyítsék a rászoruló szülők terheit.

Akciók a boltokban

Sokat spórolhatunk, ha figyeljük a hipermarketek akcióit. Az Interspar például 30% kedvezményt ad több tanszer árából, de a Tescoban és a Pennyben is jóval olcsóbban beszerezhető a spirál füzet, a négyzetrácsos füzet, a vonalzó, a radír, a rotring ceruza vagy éppen a ceruza készlet. A Lidl pedig most hétfőtől kínál akciós ajánlatokat: 3999 forintért kapható iskolatáska szett, amely tartalmaz tolltartót és tornazsákot is. Ugyanennyiért vásárolható iskolatáska felsősöknek is, míg egy feltöltött tolltartó már 1999 forintért is elérhető.