Vásárlási tippek szülőknek: így kerül kevesebbe az iskolakezdés
Sok család számára az új tanév kezdete komoly kiadásokkal jár, ezért minden segítség és kedvezmény sokat számít. Az iskolakezdés időszakában támogatások, akciók és kedvezmények könnyíthetik meg a szülők dolgát.
Mutatjuk, mivel spórolhatnak a szülők az iskolakezdésen
Forrás: Illusztráció/Pixabay
Az iskolakezdés minden évben izgalmas, de sokszor terhes időszak a családoknak. A gyerekek várják az új tanévet, a szülők viszont gyakran a költségekkel küzdenek, hiszen a tanszerek, füzetek, tolltartók és iskolatáskák beszerzése komoly kiadás.
Dupla családi pótlék és támogatások
A közelgő tanévkezdésre tekintettel augusztusban a családok duplán kapják meg a családi pótlékot, amely nagy segítséget jelenthet az iskolakezdés 2025-ös kiadásai fedezésében. Ez az összeg sokaknál épp az iskolatáska, a tolltartók vagy a szükséges füzetek megvásárlására fordítható. A tankönyvek beszerzésére azonban már nem kell költeniük a családoknak, hiszen a kormány minden diák számára ingyen biztosítja a tankönyveket, amelyek a legtöbb iskolába meg is érkeztek. A tankönyvkatalógus kínálatából válogatott munkafüzetek és tankönyvek ingyen állnak a diákok rendelkezésére. Az állami támogatás mellett a civil kezdeményezések és helyi gyűjtések is abban segítenek, hogy senkinek ne kelljen nélkülöznie alapvető tanszereket.
Segítség az egyszülős családoknak az iskolakezdéshez
Az iskolakezdés minden évben jelentős kiadást ró a családokra, különösen azokra az egyszülős háztartásokra, ahol egyetlen keresetből kell fedezni a gyermekek ellátását. Az Egyszülős Központ nyári felhívására reagálva a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK) Vas vármegyei szervezete idén is összefogott: gyűjtést indítottak, hogy tanszercsomagokkal és támogatással könnyítsék a rászoruló szülők terheit.
Akciók a boltokban
Sokat spórolhatunk, ha figyeljük a hipermarketek akcióit. Az Interspar például 30% kedvezményt ad több tanszer árából, de a Tescoban és a Pennyben is jóval olcsóbban beszerezhető a spirál füzet, a négyzetrácsos füzet, a vonalzó, a radír, a rotring ceruza vagy éppen a ceruza készlet. A Lidl pedig most hétfőtől kínál akciós ajánlatokat: 3999 forintért kapható iskolatáska szett, amely tartalmaz tolltartót és tornazsákot is. Ugyanennyiért vásárolható iskolatáska felsősöknek is, míg egy feltöltött tolltartó már 1999 forintért is elérhető.