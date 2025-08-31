Ismét félmaraton

Idén szeptember 27-én tartják meg a Bükfürdő és Csepreg legnagyobb közös sporteseményét az V. Bükfürdő–Csepreg Félmaraton. Várják a klasszikus távok szerelmeseit, a rövidebb kihívások kedvelőit, az elsőbálozókat, baráti társaságokat, családokat – és a négylábú futótársakat is. A távok: félmaraton egyéni: 21 km, félmaraton 3 fős váltóban: 3×7 km, egyéni: 7 km, egyéni: 11 km, egyéni: 1,8 km, örömkör: 1,8 km séta, gyerektáv: 1,8 km, kutyás futam, ovis futam, alsós futam.

A további részletek a futabukfurdo.hu oldalon érhető el