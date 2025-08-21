Ismét lezárják az M86-os fontos vasi csomópontját

Ismét lezárásra került az M86-os gyorsforgalmi út országhatár felé vezető oldalán a Vát–Sárvár csomópont felhajtó ága – közölte a Magyar Koncessziós Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. alapján a Sárvár Lendületben városi oldal. A lezárásra 2025. augusztus 21. és 26. között kerül sor, ideje alatt a terelő útvonalat sárga táblákkal jelzik. Aki Szombathely felé közlekedik, annak előbb Csorna felé kell kell indulnia az M86-os autóúton, majd az Ölbő- Szeleste csomópontnál tud megfordulni. A forgalomkorlátozásra tervezett karbantartási és felújítási munkák miatt van szükség. A zárás várhatóan augusztus 26-áig marad érvényben, de annak időtartama az időjárási körülményektől, a logisztikai szervezéstől és egyéb külső tényezőktől függően módosulhat - írják.