Isten hozott Noel, Milián, Csenge, Léda, Ramiz! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek

Becsei Dzsenifer fia: Noel Alex,

Nagy Szabolcs és Maizner Szandra fia: Milián,

Gáspár Walter és Németh Barbara leánya: Karolina,

Szórádi Evelin Kitti fia: Ramiz Károly,

Magi Norbert és Balogh Evelin fia: Csanád,

Rauf Krisztián és Horváth Izabella fia: Ádin,

Fenyvesvölgyi Zsolt Szabolcs és Hafenscher Florencia Katalin leánya: Léda Anna,

Kremzner Tamás és dr. Bangha Zsófia fia: Soma,

Németh Bálint és Wágner Zsófia Anna fia: Ábel,

Módos Erik Péter és Pirkó Petra fia: Noé Erik,

Bősze István és Leitgeb Edina leánya: Blanka,

Kercselics Krisztián és Merőtei Zsófia Gabriella fia: Kristóf,

Horváth Richárd és Magyar Nikolett leánya: Csenge,

Horváth Máté Kristóf és Szélinger Anikó Fatima fia: Mirkó,

Draskovits Ottó és Novák Ramóna fia: Ottó,

Módos Péter és Varga Adél fia: Olivér,

Bodorkós Attila János és Geröly Krisztina fia: Nolen.



