1 órája
Isten hozott Noel, Milián, Csenge, Léda, Ramiz! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek
Szokásunkhoz híven most is beszámolunk róla, kik születtek az elmúlt időszakban Szombathelyen.
Becsei Dzsenifer fia: Noel Alex,
Nagy Szabolcs és Maizner Szandra fia: Milián,
Gáspár Walter és Németh Barbara leánya: Karolina,
Szórádi Evelin Kitti fia: Ramiz Károly,
Magi Norbert és Balogh Evelin fia: Csanád,
Rauf Krisztián és Horváth Izabella fia: Ádin,
Fenyvesvölgyi Zsolt Szabolcs és Hafenscher Florencia Katalin leánya: Léda Anna,
Kremzner Tamás és dr. Bangha Zsófia fia: Soma,
Németh Bálint és Wágner Zsófia Anna fia: Ábel,
Módos Erik Péter és Pirkó Petra fia: Noé Erik,
Bősze István és Leitgeb Edina leánya: Blanka,
Kercselics Krisztián és Merőtei Zsófia Gabriella fia: Kristóf,
Horváth Richárd és Magyar Nikolett leánya: Csenge,
Horváth Máté Kristóf és Szélinger Anikó Fatima fia: Mirkó,
Draskovits Ottó és Novák Ramóna fia: Ottó,
Módos Péter és Varga Adél fia: Olivér,
Bodorkós Attila János és Geröly Krisztina fia: Nolen.