augusztus 12., kedd

Klára névnap

Gólyahír

1 órája

Isten hozott Noel, Milián, Csenge, Léda, Ramiz! - ők a legfiatalabb Vas vármegyeiek

#születés#gólyahír#anyakönyv

Szokásunkhoz híven most is beszámolunk róla, kik születtek az elmúlt időszakban Szombathelyen.

Vaol.hu

Becsei Dzsenifer fia: Noel Alex, 
Nagy Szabolcs és Maizner Szandra fia: Milián, 
Gáspár Walter és Németh Barbara leánya: Karolina, 
Szórádi Evelin Kitti fia: Ramiz Károly, 
Magi Norbert és Balogh Evelin fia: Csanád, 
Rauf Krisztián és Horváth Izabella fia: Ádin, 
Fenyvesvölgyi Zsolt Szabolcs és Hafenscher Florencia Katalin leánya: Léda Anna, 
Kremzner Tamás és dr. Bangha Zsófia fia: Soma, 
Németh Bálint és Wágner Zsófia Anna fia: Ábel, 
Módos Erik Péter és Pirkó Petra fia: Noé Erik, 
Bősze István és Leitgeb Edina leánya: Blanka, 
Kercselics Krisztián és Merőtei Zsófia Gabriella fia: Kristóf, 
Horváth Richárd és Magyar Nikolett leánya: Csenge, 
Horváth Máté Kristóf és Szélinger Anikó Fatima fia: Mirkó, 
Draskovits Ottó és Novák Ramóna fia: Ottó, 
Módos Péter és Varga Adél fia: Olivér, 
Bodorkós Attila János és Geröly Krisztina fia: Nolen.


 

