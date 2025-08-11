Xantus Barbara is itt volt Ivánc kettős jubileumán

Az Ivánci Polgárőr Egyesület a fennállásának 30. évfordulója alkalmából Ivánc Község Önkormányzatával közösen készülődött a jubileum megünneplésére, amely igazán színesre sikeredett augusztus első hétvégéjén. A helyi hagyományok szerint a település falunapját is ekkor tartják, így a falu teljes lakossága részt vehetett a jubiláló szervezet ünnepén. Az Ivánci Népdalkör tagjait is köszöntötték: a megalakulásuk 25. évfordulója alkalmából - számolt be lapunknak Horváth Bernadett közművelődési munkatárs.

Ivánc: kettős jubileum és falunap, sok-sok programmal

Fotó: Horváth Bernadett

Ivánc ünnepe a pályán és a templomban indult

A Baranyai Gyula emlékére elnevezett labdarúgó tornával indult a nap az Ivánci Községi Sportkör szervezésében. Közben a Szt. Miklós római katolikus templomban hálaadó szentmise vette kezdetét, melyet Ivánc egységéért, civil közösségeiért ajánlott fel Kiss György plébános. A szentmisén Bedi Ákos, az Ivánci Polgárőr Egyesület elnöke, (aki egyben a Vas Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke is) ismertette röviden a jelenlévőkkel az egyesület megalakulásának történetét. A mise után a templom melletti közösségi térben LEGO kiállítás nyílt a helyi fiatalok alkotásaiból.

Foci hírességekkel

A délutáni programokat a sportpályán rendezték: a Magyar Színészválogatott hírességei Ivánc csapatával mérkőztek meg a futballpályán. A kezdőrúgást a színészek tiszteletbeli tagja, Besenczi Árpád, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatója végezte el. Az ivánciak csapatát Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke is erősítette, aki a Vas vármegyei közgyűlés tagja, és nemrég megkapta a Vas vármegyei kulturális örökség tanácsnoka címet is. A szünetben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza zumba csoportja tartott bemutatót.

A mérkőzést ugyan az ivánciak nyerték - több cserejátékossal kissé előnyben - de utána ők nem énekeltek a színpadon… A színészválogatottból viszont szinte azonnal mikrofont ragadott Szondi Tamás színész, és népszerű operettslágereket énekelt, majd Xantus Barbara és Laklóth Aladár is a színpadon termett a helyiek meglepetésére.