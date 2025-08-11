1 órája
Xantus Barbara is itt volt Ivánc kettős jubileumán
Két szép évforduló, ünnepség és számos program várta a község lakóit és az érdeklődőket. Ünnepelt az Ivánci Polgárőr Egyesület és az Ivánci Népdalkör is.
Az Ivánci Polgárőr Egyesület a fennállásának 30. évfordulója alkalmából Ivánc Község Önkormányzatával közösen készülődött a jubileum megünneplésére, amely igazán színesre sikeredett augusztus első hétvégéjén. A helyi hagyományok szerint a település falunapját is ekkor tartják, így a falu teljes lakossága részt vehetett a jubiláló szervezet ünnepén. Az Ivánci Népdalkör tagjait is köszöntötték: a megalakulásuk 25. évfordulója alkalmából - számolt be lapunknak Horváth Bernadett közművelődési munkatárs.
Ivánc ünnepe a pályán és a templomban indult
A Baranyai Gyula emlékére elnevezett labdarúgó tornával indult a nap az Ivánci Községi Sportkör szervezésében. Közben a Szt. Miklós római katolikus templomban hálaadó szentmise vette kezdetét, melyet Ivánc egységéért, civil közösségeiért ajánlott fel Kiss György plébános. A szentmisén Bedi Ákos, az Ivánci Polgárőr Egyesület elnöke, (aki egyben a Vas Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke is) ismertette röviden a jelenlévőkkel az egyesület megalakulásának történetét. A mise után a templom melletti közösségi térben LEGO kiállítás nyílt a helyi fiatalok alkotásaiból.
Foci hírességekkel
A délutáni programokat a sportpályán rendezték: a Magyar Színészválogatott hírességei Ivánc csapatával mérkőztek meg a futballpályán. A kezdőrúgást a színészek tiszteletbeli tagja, Besenczi Árpád, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház igazgatója végezte el. Az ivánciak csapatát Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke is erősítette, aki a Vas vármegyei közgyűlés tagja, és nemrég megkapta a Vas vármegyei kulturális örökség tanácsnoka címet is. A szünetben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza zumba csoportja tartott bemutatót.
A mérkőzést ugyan az ivánciak nyerték - több cserejátékossal kissé előnyben - de utána ők nem énekeltek a színpadon… A színészválogatottból viszont szinte azonnal mikrofont ragadott Szondi Tamás színész, és népszerű operettslágereket énekelt, majd Xantus Barbara és Laklóth Aladár is a színpadon termett a helyiek meglepetésére.
Kultúra és szórakozás
A kőszegi páros, a Kvarc Duó retró műsorát a valódi traktoron érkező Zetor Zsolti mulatós nótái követték, majd a folklór vette át a szerepet. A Gradišće Horvát Kulturális Egyesület tánccsoportja épp’, hogy elfért a színpadon, miközben az egyesület zenekara húzta a talpalávalót. A látványos tánc-elemek
üveges tánccal, bicska- és favilla ugrós táncokkal is kiegészültek a lebilincselő előadás során. A délután folyamán kísérő programokkal a gyerekekre is gondoltak a szervezők. A máltai intézmény dolgozóival készíthettek karkötőt, szélforgót és papír vitorlást, Simon Istvánnal népi fajátékok álltak rendelkezésre, de hajfonásra is volt lehetőség.
Népdalkörösök köszöntése
A szintén jubiláló Ivánci Népdalkör kissé fogyva bár, de törve nem, a tőle megszokott lelkesedéssel adta elő dalcsokrát. Ivánc község önkormányzata köszönetét és elismerését fejezte ki a dalkör tagjainak a település kulturális, közösségi életében végzett önzetlen tevékenységéért. Emléklapot és gravírozott üvegtárgyat ajándékozott az elmúlt negyed évszázad teljesítményéért a község polgármestere, Gyarmati Tibor és alpolgármestere, Tubolyné Balázs Nóra a jelenlegi és minden egykori kórustagnak.
Sorra kerültek a polgárőrök is
A polgárőrök ünnepi pillanatai következtek. Az egyesület elnöke és vezetőségi tagjai köszöntötték a jelenlévőket. Az egyesület megalakulásától kezdve, a polgárőr szolgálaton át, az időközben kialakult szakmai kapcsolatokról, a társszervezetek összehangoásáról is említést tett Bedi Ákos elnök. Minden önkéntes szervezet fontosságára felhívta a figyelmet. Kifejezte háláját az egyesület alapításakor kapott támogatásért Dóka Ferencnek, aki akkor Ivánc plébánosaként teljesítette papi szolgálatát a településen, és aktívan részt vett az egyesület megalakításában. Külön kiemelte az akkori polgármester, Gyarmati Tiborné támogatását, aki sajnos már nem lehetett jelen a rendezvényen, csupán a résztvevők emlékezetében és szívében.
Az egyesület 30 évvel ezelőtti megalakulása óta elhunyt tagtársaikról is megemlékeztek a polgárőrök. Dermesztő csend uralkodott a rendezvénysátorban az örökre eltávozott önkéntesek neveinek felsorolása alatt, miközben nemcsak az égiek hullatták könnyeiket. Aztán a polgárőrök is részesültek jubileumi ajándékban. Fennállásuk 30. évfordulója alkalmából a településen végzett bűnmegelőzésért, közbiztonságért és a lakóközösségi kapcsolatok megerősítéséért végzett tevékenységéért minden tag oklevelet és gravírozott emléktárgyat, egy iránytűt vehetett át - hogy soha ne tévesszék el a helyes irányt… A Polgárőr Egyesület elnöke Ivánc Község Önkormányzata részére egy emlékplakettet adományozott, amely a további szoros együttműködés megerősítését szimbolizálja az egyesület és az önkormányzat között. A Vas Vármegyei Polgárőr Szövetség elnökségi tagjai is készültek meglepetéssel az ünneplők részére – az elnök tudta nélkül. Horváthné Pados Krisztina, a vármegyei Szövetség irodavezetője adta át az ajándékkosarat az egyesület tagjai részére.
Fecóra is emlékeztek
A nap végén Balász Fecó emlékkoncertje koronázta meg az ünnepi hangulatot. A Falusi Civil Alap támogatásának jóvoltából „Elment a nap,” de nem úgy - „ahogy mindig szokott”, hanem rengeteg élménnyel gazdagodva, a közösségi összetartás erejétől felvértezve tértek haza Iváncon az ünnepeltek és minden résztvevő a jubileumi rendezvényről.
