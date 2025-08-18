Elfogták a fegyvernek látszó tárggyal fenyegetőző ivánci férfit

Ahogy arról már korábban portálunk is beszámolt, fegyvernek látszó tárggyal fenyegetőzött egy férfi hétfő délelőtt Iváncon. Mentők, rendőrök, tűzoltók és még a TEK emberei is kiérkeztek a helyszínre.

Elfogták az ivánci férfit.

Forrás: 112Press

Egy férfi zárkózott be a házába, akit többször is felszólítottak arra, hogy feltartott kézzel jöjjön ki, de nem tett eleget a kérésnek. A 112 Press információi szerint, a férfi egy fegyvernek látszó tárgyat fogott egy rendőrre, ezért kérték a TEK segítségét. A férfit végül sikerült elfogni.

Kérdéseinkkel megkerestük a Vas vármegyei rendőrséget és a TEK sajtóosztályát is, ám ezidáig nem kaptunk választ. Azonban a 112 Press információi szerint egy 50 éves gondnokság alá helyezett helyi férfit fogott el a TEK Iváncon, miután behatoltak a házba, amiben elbarikádozta magát. A férfit ezután mentő szállított Szombathelyre, rendőri kísérettel.



