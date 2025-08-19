augusztus 19., kedd

Beruházás

1 órája

Új üzem Jánosházán: ősszel indulhat a gyártás az autóipari beszállítónál

Címkék#Kiss Balázs#Pangea Made Kft#jánosházi gyár

Jánosháza képviselő-testületének augusztus 13-i ülésén a helyi Pangea Made Kft. telephelyvezetője, Kiss Balázs számolt be a város számára fontos beruházás részleteiről. A cég bővítette jánosházi gyárát, új üzemet épített, amely munkahelyeket teremt, az ígéret szerint modern víztisztítóval és környezetbarát technológiával működik majd.

Csabai Bernadett

Augusztus 13-án tartotta ülését Jánosháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete, ahol meghallgatták Kiss Balázst, a Pangea Made Kft. jánosházi telephelyének vezetőjét is. A cég autóipari beszállítóként régóta jelen van a településen, most pedig jelentős beruházásról adott tájékoztatást.

Jánosháza képviselő-testülete augusztus 13-án tartotta rendes ülését, az új üzemről is tájékoztatást hallhattak 
Fotó: Szendi Péter

Jánosháza: új üzem a településen

Korábban is beszámoltunk róla: a Pangea Made Kft. – amelynek központja az Egyesült Államokban van – bővíti jánosházi gyárát. A vezető elmondta: az autóipar Európában jelenleg nehéz időszakot él, a megrendelések száma is visszaesett, ám a tulajdonosok ennek ellenére nem a gyártás elköltöztetése mellett döntöttek, hanem hosszú távon terveznek a városban. 

Ez Jánosháza számára is kiemelkedő lehetőséget jelent, hiszen stabil munkahelyeket biztosít a jövőben is. A beruházásnak köszönhetően 50-60 új álláshely nyílhat - fogalmazott a vezető.

Mint elmondta, az új csarnokban bőrkikészítési és szabászati folyamatok zajlanak majd, így a telephelyen a készre cserzett bőrökből teljes értékű, gyártásra kész alapanyag készülhet. Ez korábban Németországban történt, mostantól azonban Jánosházán is elindul a kikészítés. A gyárhoz saját labor és víztisztító üzem is épül, a festékanyagokat pedig vízbázisú technológiával használják fel, így a környezetterhelés minimális marad. A keletkező szennyvíz 80 százalékát visszaforgatják a gyártásba, így a város vízellátása nincs veszélyben.

A lakosság környezetvédelmi aggályaira reagálva Kiss Balázs hangsúlyozta: a hatóság előzetes kockázatértékelése szerint nincs szükség környezetvédelmi hatástanulmányra, mivel a tervezett technológia megfelel minden előírásnak.

Az új jánosházi üzem várhatóan már idén ősszel, október végén elindítja a gyártást.

A teljes ülést az alábbi Youtube videón nézhetik meg!

 

 

