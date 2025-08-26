augusztus 26., kedd

Szociális helyzet

1 órája

Anyaotthon nyílik ezen a vasi településen – fiatal szülőket segítenek

Címkék#Csodavár Gyermekotthon#Jánosháza#gyermekvédelem#intézmény

Fiatal anyákat és gyermekeiket fogadja majd a Csodavár Gyermekotthon. Az intézmény Jánosházán nyílik meg a közeljövőben.

Csabai Bernadett

Új fejezet kezdődik a városi gyermekvédelem történetében: Csodavár Gyermekotthon néven új intézmény nyílik Jánosházán, amely elsősorban fiatal, családjukból kiemelt anyáknak és gyermekeiknek biztosít majd otthont.

Jánosházán anyaotthon nyílik
Jánosházán anyaotthon nyílik
Fotó: Szendi Péter

Anyaotthon Jánosházán

Mi is megírtuk: a korábbi nevelőotthon bezárása óta sokáig kérdéses volt az épület sorsa, ami komoly vitát kavart Jánosházán. A helyiek között felmerült a félelem, hogy akár javítóintézet is létesülhet a falak között. A legutóbbi testületi ülésen azonban Kiss András polgármester közölte: anyaotthon jön létre, ahol körülbelül harminc fiatal anyát és gyermekét fogadják majd be.

Kiknek segítenek?

A polgármester elmondta, bár még hivatalos tájékoztatást nem kaptak, a rendelkezésre álló információk szerint fiatal -  14–15 éves - lányok érkezhetnek ide gyermekeikkel, akiket valamilyen oknál fogva kiemeltek a családjukból. 

Az intézmény célja, hogy segítséget nyújtson számukra a szülői szerep elsajátításában, és biztonságos környezetet teremtsen nekik. 

A fiatal anyák mellett szülők, tanárok, gyógypedagógusok és szociális munkások segítik majd a mindennapokat.

Már munkatársakat keresnek

A munkaügyi központ hirdetései között már most megtalálható a felhívás: a hamarosan megnyíló Csodavár Gyermekotthon általános szociális munkásokat keres kötött nappali munkarendben. 

Változás a korábbi tervekhez képest

A nevelőotthon megszűnése után hónapokig bizonytalan volt, mi lesz az épület sorsa. Mostanra körvonalazódott, hogy a létesítmény várhatóan a gyermekvédelem egy másik területét fogja szolgálni – a családból kiemelt fiatal anyák támogatását.

Az álláshirdetések és a polgármester tájékoztatása alapján hamarosan megnyílik Jánosházán a Csodavár Gyermekotthon.

Lapunk is foglalkozott korábban a témával, akkori információink arról szóltak: két lakásban enyhén sérült kisgyermekek kerülnek bentlakásos elhelyezésre (ehhez keresnek nevelőket...), egy lakásban anyaotthont terveznek, egy lakásban iroda lesz, és az ötödik lakás marad, ahogy volt. 

 

 

