Játszóterek, mosolyok és összefogás napja Tompaládonyban

Tompaládonyban, a szombati falunap jó hangulatban kelt, több mint 360 adag ételt osztottak ki. Az eseményen Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is részt vett. Az egyik faladata a főzőverseny résztvevőit díjazása volt.

Kajtár Máté polgármester, valamint Ágh Péter országgyűlési képviselő

Fotó: Koszorú Mihály

- Mindig öröm látni, amikor a kicsiknek és nagyoknak szóló programok erősítik a közösséget – közölte Ágh Péter. Kiemelte: Tompaládonyban az önkormányzat az elmúlt időszakban a bővítette a játszóteret.

Kajtár Máté, aki tavaly októberben lett a település polgármestere, részletezte: a gyerekek nagy örömére megszépült a játszóterük, felújították a fajátékokat, a homokozót, illetve új mászóvár is került a meglévők mellé.

- Az idősebb korosztálynak segítség, hogy újraszerveztük a falgondnoki szolgálatot – folytatta a polgármester. A falubuszunk pedig az első tagozatos diákokat szállítja az iskolába, majd a tanítás végén haza. Az orvosi rendelő, egy kisebb felújítást követően visszakerült a korábbi helyére. A közterület gondozását segíti az új fűnyírótraktorunk. Májustól pedig teljeskörűen üzemel a napelemrendszer, ezáltal a megtakarítást érhetünk el. A lakosság többször észrevételezte, hogy falunk neve Tompaládony, miközben a 84-es főt mellett az üdvözlő felirat csupán a „ládony” betűket tartalmazza. Úgy döntöttünk, hogy ezt kiegészítjük, és most már a teljes nevünk Tompaládony köszönti az utazókat.

- A programjainkba szeretnék mind inkább bevonni a helyieket. Ezért öröm, hogy újra összeálltak a tompaládonyi fiatalok. Augusztus utolsó hetében a 4-14 éves fiatalok számára focitábort tartunk - zárta a polgármester.