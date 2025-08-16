augusztus 16., szombat

Mai évfordulók
30 perce

Kiderült, hány jégveszélyes nap volt Vasban

Címkék#jégveszélyes nap#zivatar#aszály#jégeső

Országos összesítésben az eddigi legkevesebbszer kapcsolták be a talajgenerátorokat, Vasban kicsit más volt a helyzet. Az Országos Jégkármérséklő Rendszer statisztikájából kiderül, hány jégveszélyes nap volt júliusban vármegyénkben.

Vaol.hu
Kiderült, hány jégveszélyes nap volt Vasban

2025 júliusát szélsőséges időjárás jellemezte, mivel több helyen fordultak elő záporok, heves zivatarok, melyek nagyobb mennyiségű csapadékot hoztak magukkal. Emellett mérséklődött a hőség is az átvonuló hidegfrontoknak köszönhetően, aminek következtében az ország egyes területein mérséklődött az aszály - olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményében. Megjegyzik, az Országos Jégkármérséklő Rendszer talajgenerátorainak bekapcsolására júliusban 16 napon volt szükség, ami az eddigi legkevesebb júliusi bekapcsolási nap volt 2018 óta. Jégveszélyes napok számát illetően júliusban 4 olyan nap volt, ami legalább 13 és egy olyan nap, ami 17 vármegyét érintett. 

hogyan működik a jégkármérséklő rendszer
A pinkamindszenti Katnin Péterné mutatta meg, hogyan működik a jégkármérséklő rendszer
Fotó: SZP

Jégkármérséklő rendszer: mi a helyzet Vasban?

Vasban a jégveszélyes napok száma 7 volt júliusban, ennél csak további négy vármegyében adtak többször riasztást. Tavaly nálunk ugyanez a szám öt, 2023-ban pedig nyolc volt. 

Az anyagban az áll, a hónap  Európa más részein is extrém időjárási eseményeket hozott. Az elmúlt 17 év időtávlatában 2025 júliusában történt az ötödik legtöbb jégbejelentés.  

Korábban utánajártunk annak is, hogyan működik a jégkármérséklő rendszer.

 

 

 

 

