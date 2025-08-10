augusztus 10., vasárnap

Cukiság

39 perce

Tappancsok a reflektorfényben – négylábúakat fotóztunk a Joskar-Ola napokon!

Címkék#tappancs#Joskar-Ola nap#kutyus#rendezvény

A Joskar-Ola napon nemcsak a látogatók, hanem a négylábú kedvencek is főszerepet kaptak: a kutyaszépségversenyre számos aranyos eb érkezett gazdáival.

Fotó: CSG

A Joskar-Ola nap egyik legkedveltebb programja idén is a kutyaszépségverseny volt, ahol kicsik és nagyok, fajtatiszták és keverékek egyaránt bemutatkoztak. A gazdik büszkén vezették fel kedvenceiket, a közönség pedig lelkesen tapsolt minden fellépőnek. Fotósunk sem tudott ellenállni a bájos résztvevőknek: körbejárta a helyszínt, és megörökítette a rendezvényre kilátogató legcukibb négylábúakat.

Egy cuki kutyus gazdájával a Joskar-Ola napokon
Fotó: KSZ

Nézze meg galériánkat a Joskar-Ola Napok négylábú vendégeiről!

 

