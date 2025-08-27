Új üzletet nyitott a népszerű áruházlánc Vasban - 500 ezer forintos adományt is átadtak - fotók

Körmend, reggel nyolc óra: zsúfolt parkoló, az áruházban pedig ennek megfelelően óriási tömeg. Nem is meglepő: a helyiek nagy örömére végre megnyitott a Jysk körmendi áruháza. Ahogy lapunk korábban megírta: üzletközpont épült a Rába-parti városban, ahol most bútorok, lakberendezési holmik között válogathat és vásárolhat a kedves vásárló.

Jysk-boltnyitás a vasi városban, hatalmas akciókkal

Fotó: VN/Gombos Kálmán

A Jysk komolyan gondolja

A nyolc órás boltnyitás előtt kisebb ünnepség is volt a bejárat előtt. Egyrészt megtörtént az ilyenkor megszokott szalagátvágás, másrészt pedig szimbolikusan