Üzletnyitás

1 perce

Új üzletet nyitott a népszerű áruházlánc Vasban - 500 ezer forintos adományt is átadtak - fotók

Jysk, áruház, Esőemberke Alapítvány, körmendi

Nem csak áruháznyitás (komoly kínálattal és nyitási kedvezményekkel), de egyben jótékonykodás is volt szerda reggel Körmenden. Immár itt is várja a vevőket a Jysk.

Gombos Kálmán

Körmend, reggel nyolc óra: zsúfolt parkoló, az áruházban pedig ennek megfelelően óriási tömeg. Nem is meglepő: a helyiek nagy örömére végre megnyitott a Jysk körmendi áruháza. Ahogy lapunk korábban megírta: üzletközpont épült a Rába-parti városban, ahol most bútorok, lakberendezési holmik között válogathat és vásárolhat a kedves vásárló.

Jysk-boltnyitás a vasi városban, hatalmas akciókkal
Jysk-boltnyitás a vasi városban, hatalmas akciókkal
Fotó: VN/Gombos Kálmán

A Jysk komolyan gondolja

A nyolc órás boltnyitás előtt kisebb ünnepség is volt a bejárat előtt. Egyrészt megtörtént az ilyenkor megszokott szalagátvágás, másrészt pedig szimbolikusan 

átadták a Jysk Magyarország 500 000 forintos adományát is.

Óriási akciókkal megnyitott Vasban sokak kedvenc áruháza

Fotók: Gombos Kálmán

Ezt a Jysk Sharity kampány keretében, a pályázó környékbeli civil szervezetek közül kiválasztott Esőemberke Alapítvány számára juttatták, akik a helyszínen örömmel és köszönettel vették át a támogatást.

Németh Tibor, a Jysk területi vezetője és Gerencsér Felícia áruházvezető lapunknak elmondták: a kereken 1000 négyzetméteres áruházzal nem csak a város lakóit, de az egész környéket el tudják látni sok-sok minőségi és elérhető árú termékkel. 

Hazánkban folyamatosan terjeszkednek, ez az üzletnyitás a 103. a sorban. A nyitási kedvezmények mértéke több esetben eléri a 70 százalékot is.

Jysk-boltnyitás a vasi városban, hatalmas akciókkal
Fotó: VN/Gombos Kálmán

