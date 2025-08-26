Mindenki erre várt: Vasban nyitja meg új üzletét a magyarok egyik kedvenc áruházlánca

Megnyitja új áruházát JYSK Magyarország. A népszerű lakberendezési áruházlánc körmendi üzlete a 101. lesz Magyarországon.

Forrás: MW/archív

Körmenden, augusztus 27-én, szerdán ünnepélyes keretek között, beszédekkel és adományátadóval nyitja meg 101. magyarországi üzletét a JYSK Magyarország. Az üzlet a Rákóczi Ferenc utca 55. alatt nyílik meg, a vásárlók számára reggel 8 órától.