Mindenki erre várt: Vasban nyitja meg új üzletét a magyarok egyik kedvenc áruházlánca

Megnyitja új áruházát JYSK Magyarország. A népszerű lakberendezési áruházlánc körmendi üzlete a 101. lesz Magyarországon.

Megnyitja új áruházát JYSK Magyarország
Forrás: MW/archív

Megnyitja új áruházát JYSK Magyarország

Körmenden, augusztus 27-én, szerdán ünnepélyes keretek között, beszédekkel és adományátadóval nyitja meg 101. magyarországi üzletét a JYSK Magyarország. Az üzlet a Rákóczi Ferenc utca 55. alatt nyílik meg, a vásárlók számára reggel 8 órától.

 

