Mindenki erre várt: Vasban nyitja meg új üzletét a magyarok egyik kedvenc áruházlánca
Megnyitja új áruházát JYSK Magyarország. A népszerű lakberendezési áruházlánc körmendi üzlete a 101. lesz Magyarországon.
Körmenden, augusztus 27-én, szerdán ünnepélyes keretek között, beszédekkel és adományátadóval nyitja meg 101. magyarországi üzletét a JYSK Magyarország. Az üzlet a Rákóczi Ferenc utca 55. alatt nyílik meg, a vásárlók számára reggel 8 órától.
2025.06.10. 17:05
