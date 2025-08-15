1 órája
A tövisek és a hosszú élet titkának nyomában
SzúrLak - Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel – olvasható az üvegház bejárata fölé helyezett táblán. Bauer István a kaktuszok szerelmese: gyűjteményében az ötven évesen először virágzó grussonni-tól kezdve a Madagaszkárról származó pálmáig sok minden megtalálható. A legértékesebb talán mégis az az életszemlélet, amelyet képvisel.
Egyszerűen megtetszettek. Be is léptem a Szombathelyen akkor nagy taglétszámmal működő kaktuszos körbe. Mentünk, utaztunk mindenfelé, három napot töltöttünk az NDK-ban is. Vittünk, amit tudtunk, hoztunk, ami nekünk nem volt. Egymás között is ment a cserebere, jól elszaporodtak - így emlékszik a kezdetekre a most már Jákon élő Bauer István, akivel korábban a Herényi virágúton találkoztunk.
Kaktuszbirodalom a jáki családi ház udvarán
Több száz kaktusz és több tucatnyi pozsgás lakik a családi ház udvarán kialakított üvegházban. Van olyan fajta, amelyikből egy levelet kapott sok-sok évvel ezelőtt, ma pedig már több “fia” is van – ahogy ő hívja őket. A legkülönlegesebb a Madagaszkári pálma és a köznyelvben “Buddha templomként” ismert fajta. Utóbbi állítólag szerencsét hoz tulajdonosának. Megmutatja a majomkenyérfákat, a mammillaria családjába tartozó kaktuszokat, majd az oszlopos fajtákat – van, amelyik már bőven embermagasságú. Megtudjuk: ezek jóval gyorsabban nőnek gömb alakú társaiknál, aki gyors eredményt szeretne, inkább ilyet válasszon.
Az üvegház legidősebb tagja, a matuzsálem, a több mint 50 éves grusonii.
Éppen félévszázadosan virágzott először, de már sok-sok gyermeke van – mint az orgonasípok, úgy sorakoznak egymás mellett.
Bauer István meséli: a virágokat maga keresztezi, porozza be, aztán ha magokat hozott a kaktusz, elszórja őket a ládába. Egy szem kisebb mint egy milliméter, de hamar megnőnek. Mire összeérnének, külön-külön cserepet kapnak. Hetente egyszer öntözi őket, a szeretetünket ne a locsolásban mutassuk ki – javasolja. Ha túl sok vizet kap, formáját veszti és megnyúlik a növény. Otthon is bátran tarthatunk kaktuszt, a lényeg, hogy fényt kapjon. A hőmérsékletre kevésbé érzékeny, 3 és 45 fokon is jól érzi magát. Fontos azonban a rendszeres forgatás: mindig a nap irányába dől, de így egyenesben tarthatjuk. Ha támad a tetű permetezni is szükséges, de egészséges állományban ritkán tesz kárt.
A tövis a levele
Közben kezébe kerül a fotóalbum: a kaktusz virágára sokszor éveket kell várni. A képeken lila, sárga, rózsaszín szirmok pompáznak – a legtöbb a saját üvegházából, de amíg tehette, utazásaik során is tövisesek nyomába eredt. Apropó, tövisek! – A tövis nem tüske, hanem élő levél. Olyan mint a tű, de élő levél, ezen keresztül is vizet vesz fel a növény – magyarázza. Aztán gyorsan hozzá is teszi: ami könyv a kaktuszokkal kapcsolatban fellelhető, ő mindet elolvasta, kitanulmányozta.
Teszünk egy kört a kertben is. A melegben több kaktusz kint napozik. Egyikük akkor, hogy árnyékot ad, míg beszélgetünk. Itt van az “Éj királynője” is, amely arról nevezetes, hogy évente csak egy éjszakán át virágzik, és virágai nagyok, fehérek és illatosak.
– Már nem akarok többet szaporítani. A nagyobbak hozzám nőttek, de a kisebbeket sem sokan veszik. Mégis, ha meglátok egy sarjat, nehezen tudom megállni – jegyzi meg Bauer István, aki azt is elárulja, a 90. évében jár.
Hogy a kaktuszok lennének a hosszú élet titka, nem hiszi. Azt azonban bizton állítja: valamit mindig tenni kell. –
Mozogni kell, hogy az ember ne öregedjen meg, izmai ne lazuljanak fel. Itt az üvegházban hajolgatok is, nyújtózkodok is
– fogalmaz. A tövisek pedig – ha megfelelően bánunk velük, és jól közelítünk feléjük – lelket simogató levelekké válnak.