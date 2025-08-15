A tövisek és a hosszú élet titkának nyomában

Egyszerűen megtetszettek. Be is léptem a Szombathelyen akkor nagy taglétszámmal működő kaktuszos körbe. Mentünk, utaztunk mindenfelé, három napot töltöttünk az NDK-ban is. Vittünk, amit tudtunk, hoztunk, ami nekünk nem volt. Egymás között is ment a cserebere, jól elszaporodtak - így emlékszik a kezdetekre a most már Jákon élő Bauer István, akivel korábban a Herényi virágúton találkoztunk.

Kaktuszbirodalom: a tövisek a levelek

Kaktuszbirodalom a jáki családi ház udvarán

Több száz kaktusz és több tucatnyi pozsgás lakik a családi ház udvarán kialakított üvegházban. Van olyan fajta, amelyikből egy levelet kapott sok-sok évvel ezelőtt, ma pedig már több “fia” is van – ahogy ő hívja őket. A legkülönlegesebb a Madagaszkári pálma és a köznyelvben “Buddha templomként” ismert fajta. Utóbbi állítólag szerencsét hoz tulajdonosának. Megmutatja a majomkenyérfákat, a mammillaria családjába tartozó kaktuszokat, majd az oszlopos fajtákat – van, amelyik már bőven embermagasságú. Megtudjuk: ezek jóval gyorsabban nőnek gömb alakú társaiknál, aki gyors eredményt szeretne, inkább ilyet válasszon.

Az üvegház legidősebb tagja, a matuzsálem, a több mint 50 éves grusonii.

Éppen félévszázadosan virágzott először, de már sok-sok gyermeke van – mint az orgonasípok, úgy sorakoznak egymás mellett.

Bauer István meséli: a virágokat maga keresztezi, porozza be, aztán ha magokat hozott a kaktusz, elszórja őket a ládába. Egy szem kisebb mint egy milliméter, de hamar megnőnek. Mire összeérnének, külön-külön cserepet kapnak. Hetente egyszer öntözi őket, a szeretetünket ne a locsolásban mutassuk ki – javasolja. Ha túl sok vizet kap, formáját veszti és megnyúlik a növény. Otthon is bátran tarthatunk kaktuszt, a lényeg, hogy fényt kapjon. A hőmérsékletre kevésbé érzékeny, 3 és 45 fokon is jól érzi magát. Fontos azonban a rendszeres forgatás: mindig a nap irányába dől, de így egyenesben tarthatjuk. Ha támad a tetű permetezni is szükséges, de egészséges állományban ritkán tesz kárt.

A tövis a levele

Közben kezébe kerül a fotóalbum: a kaktusz virágára sokszor éveket kell várni. A képeken lila, sárga, rózsaszín szirmok pompáznak – a legtöbb a saját üvegházából, de amíg tehette, utazásaik során is tövisesek nyomába eredt. Apropó, tövisek! – A tövis nem tüske, hanem élő levél. Olyan mint a tű, de élő levél, ezen keresztül is vizet vesz fel a növény – magyarázza. Aztán gyorsan hozzá is teszi: ami könyv a kaktuszokkal kapcsolatban fellelhető, ő mindet elolvasta, kitanulmányozta.