26 perce

Ilus néni 95. születésnapját ünnepelték Kámban

Különleges ünnepnek adott otthont a vasi község: Németh Lajosné, Ilus néni 95. születésnapját családja és Kám közössége együtt köszöntötte.

Megható pillanatoknak lehettek tanúi augusztus 17-én Kámban, ahol Németh Lajosné, Ilus néni 95. születésnapját ünnepelte szerető családja körében - tette közzé a község önkormányzata. 

Kámban Ilus nénit köszöntötték 95. születésnapja alkalmából
Ilus nénit köszöntötték Kámban

A jeles alkalomból nemcsak hozzátartozói köszöntötték, hanem Kám község képviselő-testülete nevében Szemes István polgármester is felkereste otthonában, hogy személyesen adja át jókívánságait. Ilus néninek a község vezetése és a falu lakói is szívből gratulálnak, jó egészséget és sok derűs, szeretetteljes esztendőt kívánva neki családja körében.

Isten éltesse sokáig!

 

