25 perce
Ilus néni 95. születésnapját ünnepelték Kámban
Különleges ünnepnek adott otthont a vasi község: Németh Lajosné, Ilus néni 95. születésnapját családja és Kám közössége együtt köszöntötte.
Megható pillanatoknak lehettek tanúi augusztus 17-én Kámban, ahol Németh Lajosné, Ilus néni 95. születésnapját ünnepelte szerető családja körében - tette közzé a község önkormányzata.
Ilus nénit köszöntötték Kámban
A jeles alkalomból nemcsak hozzátartozói köszöntötték, hanem Kám község képviselő-testülete nevében Szemes István polgármester is felkereste otthonában, hogy személyesen adja át jókívánságait. Ilus néninek a község vezetése és a falu lakói is szívből gratulálnak, jó egészséget és sok derűs, szeretetteljes esztendőt kívánva neki családja körében.
Isten éltesse sokáig!