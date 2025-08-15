Nagy hanggal és nagy fénnyel megérkeztek a kamionok Szombathelyre!

Pénteken este 19:00 órakor elfordultak a kulcsok, felkapcsolódtak a fények és beindultak a Hungarian Truck Festen felvonuló kamionok motorjai. A Szent Márton úton az út mentén végig sorakoztak a kíváncsi járókelők.

Mindenki kíváncsian várta a kamionokat.

Fotó: KSZ

Kamionok Szombathely belvárosában

A söptei úton érkeztek, majd a belvároson át a 11-es Huszár út-i körforgalomig csaptak hatalmas show-t a nagy vasak és sofőrjeik. Többen cukrot dobáltak ki kamionjaikból, volt, akik fényekkel és voltak, akik a dudák dallamával ejtették ámulatba az érdeklődőket. Meg próbáltuk számolni, hogy mégis mennyi kamiont láthattunk, de 82-nél feladtuk a számolást, ám az biztos, hogy száz felett járt a felvonulók száma. Voltak, akik a kamionok belsejéből élték át a felvonulást, de a bátrabbak a járművek platóján utaztak.