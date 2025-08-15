25 perce
Nagy hanggal és nagy fénnyel megérkeztek a kamionok Szombathelyre!
Péntek este megérkeztek a Hungarian Truck Fest színes, fényes és hangos bulikamionjai Szombathelyre. Meg sem bírtuk számolni kamionok százai közül, hogy hányan szórakoztatták a felvonulást követőket.
Pénteken este 19:00 órakor elfordultak a kulcsok, felkapcsolódtak a fények és beindultak a Hungarian Truck Festen felvonuló kamionok motorjai. A Szent Márton úton az út mentén végig sorakoztak a kíváncsi járókelők.
Kamionok Szombathely belvárosában
A söptei úton érkeztek, majd a belvároson át a 11-es Huszár út-i körforgalomig csaptak hatalmas show-t a nagy vasak és sofőrjeik. Többen cukrot dobáltak ki kamionjaikból, volt, akik fényekkel és voltak, akik a dudák dallamával ejtették ámulatba az érdeklődőket. Meg próbáltuk számolni, hogy mégis mennyi kamiont láthattunk, de 82-nél feladtuk a számolást, ám az biztos, hogy száz felett járt a felvonulók száma. Voltak, akik a kamionok belsejéből élték át a felvonulást, de a bátrabbak a járművek platóján utaztak.
Truck feszt, Szombathely - 2025 augusztusFotók: Kóbor Szonja
Később, 21:30-kor már a reptéren sorakoznak fel a kamionok, ahol megnyitják a háromnapos rendezvényt, melyre a szervezők várnak minden kedves érdeklődőt.
A szombati szakmai nap kihagyhatatlan programeleme mindenképpen a 14:00 órától kezdődő gyorsulási verseny lesz, vasárnap pedig, a gyerekbarát napon, a 10:00 órakor kezdődő Brandnyúl minidisco lesz felejthetetlen élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt!