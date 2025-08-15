augusztus 15., péntek

Hang és fény

25 perce

Nagy hanggal és nagy fénnyel megérkeztek a kamionok Szombathelyre!

Címkék#Szombathely#truck#bulikamion

Péntek este megérkeztek a Hungarian Truck Fest színes, fényes és hangos bulikamionjai Szombathelyre. Meg sem bírtuk számolni kamionok százai közül, hogy hányan szórakoztatták a felvonulást követőket.

Kóbor Szonja

Pénteken este 19:00 órakor elfordultak a kulcsok, felkapcsolódtak a fények és beindultak a Hungarian Truck Festen felvonuló kamionok motorjai. A Szent Márton úton az út mentén végig sorakoztak a kíváncsi járókelők.

Mindenki kíváncsian várta a kamionokat.
Fotó: KSZ

Kamionok Szombathely belvárosában

A söptei úton érkeztek, majd a belvároson át a 11-es Huszár út-i körforgalomig csaptak hatalmas show-t a nagy vasak és sofőrjeik. Többen cukrot dobáltak ki kamionjaikból, volt, akik fényekkel és voltak, akik a dudák dallamával ejtették ámulatba az érdeklődőket. Meg próbáltuk számolni, hogy mégis mennyi kamiont láthattunk, de 82-nél feladtuk a számolást, ám az biztos, hogy száz felett járt a felvonulók száma. Voltak, akik a kamionok belsejéből élték át a felvonulást, de a bátrabbak a járművek platóján utaztak.

Truck feszt, Szombathely - 2025 augusztus

Fotók: Kóbor Szonja

Később, 21:30-kor már a reptéren sorakoznak fel a kamionok, ahol megnyitják a háromnapos rendezvényt, melyre a szervezők várnak minden kedves érdeklődőt.
A szombati szakmai nap kihagyhatatlan programeleme mindenképpen a 14:00 órától kezdődő gyorsulási verseny lesz, vasárnap pedig, a gyerekbarát napon, a 10:00 órakor kezdődő Brandnyúl minidisco lesz felejthetetlen élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt! 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
