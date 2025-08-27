Ámokfutás! Leszorított az útról egy személyautót a kamionos - videó

A Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye szerint, a Budakörnyéki Járási Ügyészség vádat emelt egy kamionos férfi ellen, aki az M0 autóúton teherautójával leszorított egy elé besorolni kívánó személygépkocsit.

A kamionosnál megállapították, hogy a közúti járművezetésre közlekedéspszichológiai szempontból alkalmatlan

Forrás: Ügyészség

Majdnem baleset lett a vége a kamionos döntésének

A vádirati tényállás szerint az ügy vádlottja 2024 júliusában az M0 autóút Törökbálinthoz tartozó szakaszán közlekedett egy teherautóval és hozzá kapcsolt pótkocsival. Haladása során észlelte, hogy egy személygépkocsi fel akar hajtani az autóútra. A vádlott - noha a személygépkocsi sebessége nem volt lassabb, mint az adott útszakaszra a tehergépkocsik számára engedélyezett sebesség - nem kívánta elősegíteni a besorolást. A vádlott a teherautója fényszóróját villogtatva veszélyesen megközelítette a személyautót a párhuzamos sávban, így próbálva azt gyorsabb haladásra ösztönözni. Miután ezzel nem érte el a célját, a vádlott jobbra rántotta a járműszerelvénye kormányát ezzel arra kényszerítve az autóst, hogy az ütközés elől ő is jobbra térjen ki a leállósávra hajtva. A baleset elkerülése kizárólag a személyautót vezető kitérő manőverének volt köszönhető.

Eljárás során megállapították, hogy a vádlott a közúti járművezetésre közlekedéspszichológiai szempontból alkalmatlan.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a teherautó vezetőjével szemben közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat, amelyben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltásra tett indítványt.