Te megosztod ezt a partnereddel? - A helymegosztás befolyása a párkapcsolatunkra

A lehetőség, amit egyre több applikáció kínál, hogy megoszthatod másokkal a tartózkodási helyedet, egyre népszerűbb lett a fiatalok körében, elsősorban biztonsági okokból - tegyük fel, hogy tudunk róla, hogy egy barátnőnk randizni megy egy online megismert alakkal. Aggódunk érte, ezért megkérjük, hogy ossza meg helyzetét - ő ezt megteszi, és egy kicsit nyugodtabb ő is, és mi is. Másodsorban hasznos akkor is, ha nem tudjuk, mikor érkezünk a találkozó helyszínére pontosan - elküldjük a másiknak a helymeghatározásunkat, ő pedig tud azzal számolni, mikor induljon el. Ez az eszköz kezd beivódni a párkapcsolatokba is, hasonló okokból. A kapcsolat komoly dolog, sok nézőpontból szemügyre vehető.

Kapcsolat - helymeghatározással vagy anélkül. Illusztráció: Shuuterstock

Kapcsolat és helymeghatározás

Képzeljünk el egy szombathelyi estét. A párunk elmegy nélkülünk bulizni, megosztott megmeghatározással.

De mi van akkor, ha a párunk megkér, hogy ne kapcsoljuk ki, legyen mindig bekapcsolva?

Egy ausztrál kutatás alapján közel egy fiatal (18-24 éves) az ötből gondolja úgy, hogy rendben van folyamatosan követni partnerünk helymeghatározását. Sokak szerint ez már megsérti a személyiségi jogok határát, még egy párkapcsolatban is. Az erről való vélekedés egyénenként eltérő lehet, így fontos, hogy kommunikáljunk erről párunkkal, mielőtt bármi ilyesmibe kezdenénk.

Milyen hatással van ez párkapcsolatunkra?

Ha felborul az egyensúly, és a pár egyik tagja sokkal többet használja, mint a másik, esetleg még kérdőre is vonja a másikat, az konfliktusokhoz vezethet. Nem beszélve arról, hogy ezek az eszközök is tudnak néha pontatlanok lenni, így fontos, hogy ne bízzunk meg bennük jobban, mint a párunkban. Ha folyamatosan ezt használjuk, az rámehet a kapcsolatunk kommunikációjára is. Mit válthat ki egy ilyen eszköz, amit nem tudunk kommunikációval, üzenetváltással is közölni? Sokkal emberibb az, ha párunk szól, amikor például elindul munkahelyéről, ír egy üzenetet, vagy felhív, mintsem kapunk egy automatikus értesítést, hogy elhagyta az épületet.

Mi lenne az aranyközépút?

Fontos, hogy közösen állapodjunk meg ennek használatáról, beszéljünk róla, hiszen ha valakinek ez nem komfortos, nem jelenti rögtön azt, hogy rosszban sántikál.