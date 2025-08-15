1 órája
Ezeket az ételeket ette Kapu Tibor az űrben!
Az űrutazóknak minden, ami nekünk alapvető és egyszerű tevékenység, az nekik az űrben egy bonyolult, kreatív megoldásokat igénylő feladat. Ilyen volt az étkezés is Kapu Tibornak és csapatának, mutatjuk, mit ettek!
Az asztronaután vákuumcsomagolt ételeket vittek magukkal az űrbe, amiket előre teszteltek. Ezek az ételek gyorsan elkészíthetők, táplálóak és könnyen emészthetők. Voltak tiltólistás ételek is, mint például a kenyér, hiszen az könnyen morzsálódik, így problémákat okozott volna a berendezésben, ezért kenyér helyett tortilla lapokat vittek magukkal az űrbe Kapu Tiborék. Az előre csomagolt űrételeket teljesen máshogy kellett fűszerezni, elkészíteni, mert a mikrogravitációs térben megváltozik az ízlelés, így külön séfcsapat volt az ételeik elkészítésésre. Több kalóriát is kell az űrben bevinniük, mint a Földön, hogy elkerüljék az izomtömeg- és csontvesztést.
Kapu Tibor űrbéli kedvencei:
- fahéjas tekercs
- áfonyás zabkása
- füstölt pulyka
- puding
- szárított mangó
- de vitt magával saját arcképével ellátott korfu szeletet is az űrbe.
Kapu Tibor földi kedvenc étele a húsleves és a csilisbab, ami visszatérése után sem változott, és amint vége a houstoni rehabilitációjának, édesanyja ezzel a menüvel fogja otthon várni.