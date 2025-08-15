augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Űrétrend

1 órája

Ezeket az ételeket ette Kapu Tibor az űrben!

Címkék#Kapu Tibor#űr#étel

Az űrutazóknak minden, ami nekünk alapvető és egyszerű tevékenység, az nekik az űrben egy bonyolult, kreatív megoldásokat igénylő feladat. Ilyen volt az étkezés is Kapu Tibornak és csapatának, mutatjuk, mit ettek!

Kóbor Szonja

Az asztronaután vákuumcsomagolt ételeket vittek magukkal az űrbe, amiket előre teszteltek. Ezek az ételek gyorsan elkészíthetők, táplálóak és könnyen emészthetők. Voltak tiltólistás ételek is, mint például a kenyér, hiszen az könnyen morzsálódik, így problémákat okozott volna a berendezésben, ezért kenyér helyett tortilla lapokat vittek magukkal az űrbe Kapu Tiborék. Az előre csomagolt űrételeket teljesen máshogy kellett fűszerezni, elkészíteni, mert a mikrogravitációs térben megváltozik az ízlelés, így külön séfcsapat volt az ételeik elkészítésésre. Több kalóriát is kell az űrben bevinniük, mint a Földön, hogy elkerüljék az izomtömeg- és csontvesztést. 

Kapu Tiborék előtt van még a küldetés legveszélyesebb része
Kapu Tiborék űrbéli étrendje is teljesen más volt, mint a Földön. 
Forrás: Facebook/Hunor

Kapu Tibor űrbéli kedvencei:

  • fahéjas tekercs
  • áfonyás zabkása
  • füstölt pulyka
  • puding
  • szárított mangó
  • de vitt magával saját arcképével ellátott korfu szeletet is az űrbe.
Kapu Tibor űrcsokija. 
Forrás: repulnijo.hu

Kapu Tibor földi kedvenc étele a húsleves és a csilisbab, ami visszatérése után sem változott, és amint vége a  houstoni rehabilitációjának, édesanyja ezzel a menüvel fogja otthon várni. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu