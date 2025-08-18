2 órája
Kapu Tibor landolt Budapesten - Hazatért a második magyar kutatóűrhajós
Egy többéves folyamat lezárása volt az Axiom-4 küldetés lezárása, most pedig hazatért Magyarországra Kapu Tibor - írja a Mandiner.
Augusztus 18-án landolt a budapesti Liszt Ferenc Repülőtéren a repülő, melyen Kapu Tibor a második magyar kutatóűrhajós hazatért az Egyesült Államokból. A repülőtéren fogadása után sajtótájékoztatót is tartottak. Mint ismert, Kapu Tibor és az Axiom-4 legénysége 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén.
A csapat augusztus 16-án állt össze egy utolsó képre a Space-X-nél. Erről a HUNOR-program űrhajósa azt írta,
Nem búcsú, csak egy új fejezet kezdete”.
A sajtótájékoztatón kiderült, rövidesen sok helyen találkozhatunk majd Kapu Tiborral szerte az országban, ugyanis idehaza is széles körben beszámolnak majd küldetésének fontos részleteiről.