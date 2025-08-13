A vasi üzletben már kopogtat a karácsony – a strandpapucs mellé műfenyőt is vehetünk! - fotók

augusztus 13., szerda

Miközben a legtöbben még a nyaralás utórezgéseit élvezik és a hőségben a rövidnadrágok, fürdőruhák között válogatnak, egy népszerű üzletláncban már teljes karácsonyi hangulat fogadja a vásárlókat. Csillogó mikulások, ünnepi tálalók és fényfüzérek költöztek a polcokra – méghozzá augusztus közepén.

Augusztus közepe, 32 fok árnyékban, a strandtáska még ki sem hűlt – de egy népszerű üzletlánc polcain már hóesés és csilingelés fogadja a vásárlót. Míg jobb kézzel bikinifelsőt válogatunk, a bal kezünkkel már akár mikuláscsomagot emelhetünk a kosárba. Olvasónk is hitetlenkedve küldte a fotót: a leárazott rövidnadrágok mellett csillogó Mikulás-figurák, „Merry Christmas” feliratok, karácsonyi gyertyák és égősorok sorakoztak - tehát van, ahol már megérkezett a karácsonyi dekoráció a polcokra. 

Karácsonyi dekoráció - augusztusban

A jelenség persze nem teljesen új. Tavaly szeptemberben már belefutottunk hasonlóba, de az augusztus közepi karácsony még a rutinos vásárlóknak is meghökkentő. A nagy áruházláncok szerint mindez a vásárlói igényekre reagál: sokan hónapokkal előre elkezdik az ünnepi készülődést, hogy elkerüljék a karácsony előtti rohamot. 

Maczelka Márk, az egyik legnagyobb áruházlánc kommunikációs vezetője akkor kérdésünkre elmondta, van valós vásárlói igény a korai karácsonyra. 

"Természetesen létezik az a jelenség, amikor az ünnepi felkészülés az utolsó pillanatra marad, azonban a vásárlók meghatározó része tudatosan kezeli a nagyobb ünnepek költségeit és időben elkezdi a szükséges termékek beszerzését, akár az adott ünnep előtt hónapokkal korábban, hogy hozzájuthasson a legjobb ár-értékű termékekhez" - fogalmazott akkor a vezető. 

Azt is hozzátette, hogy nagy számú terméket kell kezelni ilyenkor és az érintett termékek eljuttatása a gyártás helyszínétől az áruházak polcáig több hetet igénybe vevő, összetett feladat, miközben a napi alapműködést is fenn kell tartania a láncoknak, ez is oka lehet a sietségnek.

 

 

