Kicsi karitászosok látogatása a nagy palotában

Címkék#Püspöki palota#magyarlaki#karitászos gyerek#élmény#egyházmegyei karitász

Élénk hitélet, mások megsegítése, és egy klassz kis csapat: íme a magyarlakiak receptje. A gyerekek karitász-csoportja élményekkel teli kirándulást tett.

Gombos Kálmán

A nyári hittantáborban alakult meg Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája tanuló gyermekeiből a Szombathelyi Egyházmegye első Caritas Junior csoportja. Erről akkor lapunk is beszámolt: most új fejlemények, hírek érkeztek! Az akkori fogadalomtételen Kiss István egyházmegyei Karitász igazgató meghívta a gyerekeket Szombathelyre, a Püspöki palota meglátogatására és a Karitász központtal való ismerkedésre a nyár folyamán. Most erre a látogatásra került sor még az új tanév kezdete előtti napokban – mesélte lapunknak Frigy József akolitus, aki (két másik karitászcsoport-tag felnőttel együtt) kísérőként részt vett az eseményen.

Karitászos gyerekek látogatása a szombathelyi palotában
Karitászos gyerekek látogatása a szombathelyi palotában
Fotó: VN/Mezeiné Kiss Katalin

Magyarlaki karitászosok érkeztek

A vasútállomáson Kiss István és segítője, Rohrer Marci várta kisbuszokkal az érkezőket, ahonnan egyenesen a Püspöki palotába mentek, ott pedig Fekete Szabolcs Benedek püspök, a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke, egyben a Magyar Katolikus Karitász elnöke fogadta a látogatókat nagy szeretettel. Baranyai Martin a látogatóközpont munkatársa vezette végig a vendégeket a Püspöki palota termein és a múzeum helyiségein. Szakértő, és a gyermekek érdeklődését végig fenntartó kalauzolásával sok érdekeset hallhattak tőle, és még több szépséget láthattak közben az egyes termekben, könyvtárszobában, kiállítóhelyiségekben.

Kilátás arról az erkélyről

Mindenki nagy örömére arra az erkélyre is kiléphettek, ahonnan szinte napra pontosan 34 évvel ezelőtt, 1991. augusztus 19-én az (azóta szentté avatott) II. János Pál pápa személyesen üdvözölte a szombathelyieket. Szintén felemelő – és a magyarlaki gyerekeknek különösen szívszorító – élmény volt látni a Boldog Brenner János teremben Magyarlak vértanú káplánjának emléktárgyait, fotóit, a vértanúság éjszakáján viselt szétszaggatott reverendát és kiontott vérével megszentelt karinget.

Ki sem kellett tenni a lábukat az épületből, a sok érdekesség megtekintése után finom ebéddel várták őket a Püspökvár ebédlőjében. Aztán éppen csak lecsúsztak az utolsó falatok, újabb meglepetéssel, nagy ajándékkal rukkolt elő a püspök és az igazgató: minden gyermek egy Caritas Junior emblémával ellátott szép karitászpólót vehetett át. Nagyon megörültek ennek az ajándéknak a gyermekek, most már egy olyan különleges pólójuk is lesz, amely – egyelőre – nincs másnak, közel s távol az egész országban. Ebéd után pedig átsétáltak az Egyházmegyei Karitász központjába, ahol Kiss István röviden bemutatta az egyházmegye területén működő, a rászorulókat segítő karitász intézményeket.

Karitászos gyerekek látogatása a szombathelyi palotában
Fotó: VN/Mezeiné Kiss Katalin

