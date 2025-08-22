Karneváli gasztro: jóllakhatunk, de mennyiből?

A megszokott standokat a szokott helyeken találjuk a Fő téren és környékén – ezt egy gyors kör után megállapítjuk, aztán alaposabban szemrevételezzük a kínálatot. A Thököly utca Történelmi Témapark felőli végén az örök sláger Töki pompos frissen sül a kemencében. A karneváli napokon 2800 forintért kapható a szalonnás, a kolbászos és az ajváros-padlizsános változat.

Savaria Karnevál, Fő tér: debreceni krumplilángost kínál Kónya Milán.

Fotó: Szendi Péter

Karneváli gasztromustra

Kétszáz forinttal olcsóbban és ezerrel drágábban is találtunk „eredeti, klasszikus lepény, kenyérlángos, krumplilángos, langalló” néven kínált finomságokat. A választék több mint bőséges: van lila hagymás, baconos, csirkés, szalámis és sparhelten sült juhtúrós sokféle töltelékkel, öntettel. Az illatuk ellenállhatatlan, kérdés, hogy a pénztárcánk bírja-e. A kézművesnek nevezett töltött lepény több mint 3000 forinttól szabadít meg bennünket.

Kürtős kalácsból van fahéjas, vaníliás, diós, mogyorós, kakaós, kókuszos – darabja jellemzően 2500 forint a Fő téren. Az ínyencek málnás, kókuszos, pisztáciás ízesítésűhöz is hozzájuthatnak. A málnásat 3000 forintért kínálják. A karneválon, aki keres, az divatos street foodot is talál: kapható retró burger, chips, spirálburgonya is 2000 forint körüli áron.