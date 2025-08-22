2 órája
Karneváli gasztro: jóllakhatunk, de mennyiből?
A karneváli gasztronómia a fesztivál egyik fő vonzereje. Keressük a népi étkeket, a lepényt és a kürtős kalácsot, a divatos street foodot, a sört és bort – régóta nem az a kérdés, hogy jóllakhatunk-e, sokkal inkább, hogy mennyiből. Ilyen árakra készüljenek az idei karneválon.
A megszokott standokat a szokott helyeken találjuk a Fő téren és környékén – ezt egy gyors kör után megállapítjuk, aztán alaposabban szemrevételezzük a kínálatot. A Thököly utca Történelmi Témapark felőli végén az örök sláger Töki pompos frissen sül a kemencében. A karneváli napokon 2800 forintért kapható a szalonnás, a kolbászos és az ajváros-padlizsános változat.
Karneváli gasztromustra
Kétszáz forinttal olcsóbban és ezerrel drágábban is találtunk „eredeti, klasszikus lepény, kenyérlángos, krumplilángos, langalló” néven kínált finomságokat. A választék több mint bőséges: van lila hagymás, baconos, csirkés, szalámis és sparhelten sült juhtúrós sokféle töltelékkel, öntettel. Az illatuk ellenállhatatlan, kérdés, hogy a pénztárcánk bírja-e. A kézművesnek nevezett töltött lepény több mint 3000 forinttól szabadít meg bennünket.
Kürtős kalácsból van fahéjas, vaníliás, diós, mogyorós, kakaós, kókuszos – darabja jellemzően 2500 forint a Fő téren. Az ínyencek málnás, kókuszos, pisztáciás ízesítésűhöz is hozzájuthatnak. A málnásat 3000 forintért kínálják. A karneválon, aki keres, az divatos street foodot is talál: kapható retró burger, chips, spirálburgonya is 2000 forint körüli áron.
Karneváli gasztroFotók: Szendi Péter
A házi citromos és epres limonádé 4 deciliterjért 1200-1800 forintot kérnek az árusok, mellé meg kell venni a repoharat 600 forintért. (A poharat az első vásárlás során, többszöri fogyasztásra vásárolja meg a vendég, amelyet megtarthat. A repohár kötelező használata a kimért italokra vonatkozik: bor, sör, kimért üdítő, szóda, kimért ásványvíz, koktél, rövidital, jégkása stb. Ha megvan a tavalyi poharunk, az is tökéletes.) Egy korsó (négy deci) sört a Fő téren 2000-2200-ért árulnak, a gyümölcssörök 2200 forintba kerülnek.
Az árusok egybehangzó véleménye szerint a minőséget megfizetik a karneválozók.
Savaria Karnevál 2025
- Ugrás az időben: felvonultak a legiók, az ókori római hadsereg egységei - fotók
- Képeket hoztunk az éledező karneválról
- Pénteki időjárás: a szél beleszólhat a karneváli programokba
- A tűz gyermekei varázsoltak a Savaria Karnevál első estéjén - fotók
- Savaria karnevál: az Animasongs-koncertről hoztunk egy galériányi képet!